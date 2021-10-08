نخبة لاعبات العالم في «آسيا والمحيط الهادئ للغولف» بأبوظبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تستعد حالياً نخبة من أفضل لاعبات الغولف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المصنفات عالمياً، للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات الهواة، التي ستقام في أبوظبي، من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل، على ملاعب نادي «أبوظبي للغولف»، وذلك للمرة الأولى في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط.

وتعود حاملتا لقبي النسختين الأولى والثانية، التايلاندية أثايا ثيتيكول بطلة 2018، واليابانية يوكا ياسودا المدافعة عن لقب النسخة الأخيرة في 2019، إلى أروقة البطولة، بعد أن تم إلغاؤها العام الماضي، بسبب قيود فيروس «كورونا».

محطة

وتعد بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع نادي الغولف الملكي «R&S»، محطة مهمة على أجندة اللاعبات الهاويات، كونها تسمح لبطلات المراكز الأولى بالتأهل والمشاركة ببطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة «AIG» المفتوحة في بريطانيا، و«أمونديا إيفيان» إحدى البطولات الخمس الكبرى لغولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة «أوجوستا الوطنية للهواة» التي تجري سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجحت التايلاندية أثايا ثيتيكول، التي حلت وصيفة في 2019 خلف اليابانية يوكا ياسودا، في الارتقاء إلى المركز 28 في التصنيف العالمي للسيدات، منذ أن انتقلت للاحتراف في العام الماضي، وفازت بلقبين في الجولة الأوروبية للسيدات لهذا الموسم، وتتمتع بتقدم مريح في موسم «السباق إلى كوستا ديل سويل»، الذي يمنح في ختام جولاته لقب بطلة الدوري الأوروبي للاعبات المحترفات.

عودة

وتعود للمشاركة الفلبينية يوكا ساسو «19 عاماً» بطلة أمريكا المفتوحة للسيدات والتايلاندية باتي تافاتاناكيت، اللتين حلتا بالمركزين الثاني والخامس عشر في النسخة الافتتاحية لبطولة «آسيا والمحيط الهادئ» في سنغافورة 2018، وفازت تافاتاناكيت أبريل الماضي في بطولةANA Inspiration في كاليفورنيا.

ومن بين النجمات الواعدات اللاتي أكدن مشاركتهن في «أبوظبي» يو مين هوانغ بطلة الغولف الكورية الجنوبية لهواة السيدات، والتي تحتل حالياً المرتبة السادسة في العالم، واللاعبتين الصينيتين زياوين يين ولي يي، في المركزين التاسع والثالث عشر عالمياً على التوالي.

وتمثل البطولة المشاركة الأولى للكورية الجنوبية هوانغ (19 عاماً) في بطولات «آسيا والمحيط الهادئ»، بعد موسم حافل نجحت خلاله في انتزاع لقب بطولتين للهواة في بلادها، إلى جانب الحصول على المركز الرابع ببطولة «كوريا المفتوحة للسيدات».

الأفضل

وأكدت هوانغ رغبتها الدائمة للمنافسة مع أفضل اللاعبات في العالم، وقالت: أتطلع إلى مواجهة التحديات في ملعب غولف هائل مثل ملعب نادي أبوظبي، وفي ظروف مناخية لم يسبق لي أن نافست فيها، كما أن مكافآت الفوز لا تصدق، حيث إن الفوز يعني التأهل والمشاركة في بطولتين كبيرتين، بالإضافة إلى إمكانية خوض بطولة «أوجوستا الوطنية للهواة».

وقالت الصينية يين التي خاضت 13 بطولة منذ أغسطس 2020، ونجحت في انتزاع ألقاب ثمانية منها، من ضمنها ثلاثة ألقاب احترافية في جولة «LPGA الصينية»: كنت محظوظة بأن أكون ضمن قائمة اللاعبات المنافسات على لقب نسخة 2019 في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة السيدات، وقمت بعمل جيد لإنهاء البطولة في المركز 12 في اليابان، وأتمنى أن أضيف إلى مسيرتي لقب بطولة أبوظبي.

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