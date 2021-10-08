أول سباق نسائي للدراجات في رأس الخيمة 22 أكتوبر

المصدر: (رأس الخيمة- البيان الرياضي)

كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية عن تنظيم سباق «جمعية الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات»، وهو أول سباق نسائي للدراجات الهوائية في الإمارة، ويقام الحدث بجزيرة المرجان 22 الجاري، بمشاركة مفتوحة لكل الجنسيات، ولمختلف الفئات العمرية فوق الـ 17 عاماً بمسافة 12 كيلو متراً، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق.

وقال خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات، خلال اجتماع اللجنة المنظمة، في مقر الجمعية بالتعاون مع فريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المتمثلة في الدوريات والمرور والشرطة السياحية والشرطة المجتمعية، وفريق من جزيرة المرجان والمكتب الإعلامي لإمارة رأس الخيمة، يسرنا الإعلان عن فعالية مميزة جديدة تضاف لقائمة الفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويعد تنظيم سباق الدراجات الهوائية للسيدات مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها في الإمارة، في إطار تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية لتعزيز الشراكات المؤسسية، وتشجيع المنافسة الرياضية للمرأة، ضمن فعاليات مجتمعية رياضية جديدة.

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