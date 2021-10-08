«الهيئة» تستعرض الخطة الاستراتيجية لألعاب القوى

المصدر: «دبي- إيهاب زهدي»

استعرض سعيد عبدالغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، الخطة الاستراتيجية لاتحاد القوى في استقباله، وفد اتحاد اللعبة، برئاسة الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع حتى تعود اللعبة إلى بريقها بالنهج التطويري والعمل المهني الذي يحقق الأهداف المرجوة.

ورحب عبد الغفار، بمجلس الإدارة الجديد للاتحاد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم وقيادة اللعبة بنجاح وتميز، من أجل الوصول بها إلى تحقيق الأهداف المرجوة التي تليق باسم رياضة الإمارات بصفة عامة، ورياضة ألعاب القوى بصفة خاصة.

ضم وفد العاب القوى كلاً من ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، وفيصل الخميري وراشد ناصر آل علي عضوي مجلس الإدارة.

وأعرب الدكتور محمد المر، عن تقديره للدعم الذي تحظى به رياضة ألعاب القوى من الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً عزم الاتحاد على النهوض باللعبة وتطويرها خلال الفترة القادمة، بما يحقق التطلعات المشرفة برياضة الإمارات، وأكد العمل على الخطة الاستراتيجية لاتحاد ألعاب القوى، والتعاون مع الجهات ذات الصلة باللعبة للارتقاء بها ووضعها في المقدمة حتى تمضي نحو المنافسة على أفضل النتائج، إلى جانب تنمية وتطوير القدرات واستكشاف المواهب، وتفعيل التعاون مع الأندية بما يحقق الأهداف المنشودة.

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