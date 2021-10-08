«AVIV دبي» تنضم إلى فعاليات الجولة الأوروبية للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أضافت الجولة الأوروبية للغولف، بطولة«AVIV دبي» إلى جدول فعالياتها لعام 2021، وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، من 11 إلى 14 نوفمبر، وتبلغ جوائزها 1.5 مليون دولار، وتقام البطولة للعام الثاني، ضمن الفعاليات التي تستضيفها دبي إلى جانب بطولة موانئ دبي العالمية، وتسبق إقامة بطولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف من 18 إلى 21 نوفمبر، المنافسات في ملعب النار والحدث ضمن بطولة موانئ دبي العالمية وتعد ختام موسم الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي» ضمن فعاليات «سلسلة رولكس».

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة«AVIV دبي» ديسمبر الماضي، بمسمى بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، لتكون جزءاً من الجدول الجديد للجولة الأوروبية لعام 2020، وتفوق فيها الفرنسي أنطوان روزنر على مواطنه مايك لورينزو فيرا والإيطالي فرانشيسكو لابورتا والثنائي الإنجليزي آندي سوليفان ومات والاس.

تقام البطولة هذا العام برعاية عيادات «AVIV الطبية»، شريك الرعاية الصحية لشركة موانئ دبي العالمية، وتشكل ختاماً جديداً للجولة الأوروبية في موسم 2021 بعد الإضافات الأخيرة لبطولة مايوركا المفتوحة للغولف وتقام من 21-24 الجاري وبطولة البرتغال ماسترز من 4 - 7 نوفمبر المقبل،ويسعى اللاعبون في الحدثين وفي بطولة AVIV دبي إلى تأمين مكانهم ضمن بطولة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمة جوائزها 9 ملايين دولار، وتضم أفضل 50 لاعباً في «السباق إلى دبي».

نجاح

وأكد كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية أن بطولة العام الماضي التي أقيمت في ملعب النار، ونظمت لإكمال جدول الفعاليات لعام 2020، حققت نجاحاً كبيراً، وقال: نحن سعداء لإضافة بطولة«AVIV دبي» إلى جدولنا في ختام الموسم، وبناءً على ذلك، فإننا سنشهد حدثين قويين في نهاية الجولة لعام 2021؛ في إيبيريا التي تتضمن بطولتي إسبانيا والبرتغال، وفي دبي التي تشهد إقامة حدث مزدوج في عقارات جميرا للغولف.

وأضاف: أتوجه بالشكر للقيادة في دبي ولموانئ دبي العالمية وعيادات AVIV وعقارات جميرا للغولف على مساعدتنا في إقامة المنافسات ونتطلع إلى أسبوعين رائعين حيث نختتم من جديد «السباق إلى دبي» في ملعبي النار والأرض.

وأكد مايك فراين، الرئيس التنفيذي لعيادات«AVIV دبي» أن برنامج AVIV الطبي التخصصي يعزز القدرة على التحمل،ويقلل من الألم المرتبط بالالتهابات ويساعد لاعبي الغولف المحترفين والهواة على تحسين الأداء البدني والذهني، ويزيد التركيز بالإضافة إلى تسريع التعافي البدني، وقال: نتطلع للترحيب بلاعبي الجولة الأوروبية في دبي.

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