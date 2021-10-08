منافسات الناشئات والسيدات تنطلق في «الإمارات الوطنية للجوجيتسو» اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تقام اليوم، في جوجيتسو أرينا بأبوظبي منافسات فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، بنظام الحزام المفتوح في انطلاقة بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، فيما تقام منافسات الرجال غداً.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، وتتمتع بأهمية استثنائية مع إسدالها الستار على موسم البطولات المحلية، وتكمن أهمية البطولة في تحديدها لهوية أبطال الموسم المحلي على صعيد اللاعبين والأندية، ومنحهم نقاطاً تصنيفية مضاعفة بالمقارنة مع دوريي «أم الإمارات»، ونائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282,000 درهم، تم تخصيص 81,000 درهم منها للفائزين من الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، و96,000 درهم للفائزين من الشباب والشابات تحت 18 عاماً، و105,000 درهم للفائزين من الرجال والسيدات فوق 18 عاماً.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن فكرة البطولة نابعة من رؤية الاتحاد الهادفة إلى تنويع المسابقات المحلية والخارجية، لرفع فرص الاحتكاك بالخبرات المختلفة والترفع بمستوى اللاعبين واللاعبات وإفساح المجال أمام أكبر عدد من منتسبي الأندية والأكاديميات للمشاركة ومضاعفة فرصهم لرفع نقاط تصنيفهم مع ختام الموسم.

وأوضح أن البطولة تشكل فرصة جيدة لإعداد اللاعبين واللاعبات وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة للمشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ 13 اللتين تعتبران من أهم البطولات على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تملك أحد أكبر وأهم المشاريع في العالم لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو وتأهيل المواهب وصناعة الأبطال، وهو ما يتجسد في تطبيق أفضل البرامج العالمية في نشر وتطوير اللعبة، والكشف عن المواهب وصقلها، وتنظيم البطولات على مدار الموسم سواء كانت وطنية أو دولية، لصقل المهارات وصناعة الأبطال بالمعايير العالمية، وقال: إن المنافسات التي ستشهدها بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو ستكون قوية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين واللاعبات على الساحة المحلية، كما أنها ستسهم في استقرار الجهاز الفني على الأسماء، التي ستشارك مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

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