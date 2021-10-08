3 سباقات للدراجات في 48 ساعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الدراجات 3 سباقات خلال 48 ساعة ، ويقام اليوم سباقان ضمن برامج مسابقات الموسم، الأول في مسار الحديريات بأبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات لأندية المنطقة الوسطى للناشئين والأشبال، والثاني في رأس الخيمة لأندية المنطقة الشمالية للناشئين والأشبال، ويقام غداً سباق أم القيوين لمسافة 33 كم للإناث، وهو السباق الأول بالنقاط لهذه الفئة بالموسم.

وكانت اللجنة الفنية برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد اعتمدت عدداً من سباقات الفئات العمرية تحديداً لفئتي الناشئين والأشبال للتعرف على مستواهم وحجم التطور الفني في هذه الفئات العمرية التي كانت ابتعدت عن المشاركات الموسم الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

رأت اللجنة ضرورة تنظيم عدد من السباقات لفئة الإناث لمتابعة تطور هذه الفئة وما تمتلكه من مقومات، بهدف اختيار أفضل العناصر منها لتمثيل المنتخبات خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشاركات ومنافسات رسمية.

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