«الرجبي» يدشن مشواره في «سباعيات غرب آسيا» بطموح اللقب

المصدر: الدوحة - رضا سليم

يدشن منتخبنا الوطني للرجال والسيدات اليوم مشاركته في بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي، والمقامة بملاعب اسباير في الدوحة، بطموح حصد اللقب، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، ويلتقي منتخبنا للسيدات في المباراة الافتتاحية مع نظيره السوري ثم يلعب مع العراق، وإيران، ويواجه قطر غداً، بينما يلتقي المنتخب الوطني للرجال في اليوم الأول مع منتخبي فلسطين وإيران، ويلعب غداً مع منتخبي لبنان وقطر، وطبقاً لنظام البطولة يتأهل أول 4 فرق إلى المربع الذهبي ويلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ويصعد الفائزان للمباراة النهائية، وتعد البطولة هي الأولى بالقارة الآسيوية على مستوى فرق الرجال والسيدات بعد توقف دام لأكثر من عام و10 أشهر ويطمح منتخبنا للرجال والسيدات إلى حصد كأسي البطولة.

كانت البعثة غادرت إلى الدوحة، أمس، عبر مطار دبي الدولي برئاسة محمد شاكر عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات، وتضم البعثة أبولو برليني المدير الفني ويوسف شاكر مساعداً للمدرب ونزار مهران إدارياً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري و30 لاعباً ولاعبة على رأسهم خالد الجنيبي وسعيد المهيري وأسماء الزعابي وشوق أهلي وفرح العزري وعفراء راشد، وهي المجموعة التي تمثل عنصر الخبرة في قائمة المنتخبين. وحرص الأمين العام محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد على الالتقاء بأعضاء البعثة قبل المغادرة، وحثهم على الفوز والعودة إلى الوطن بكأسي الرجال والسيدات.

وأكد يوسف شاكر مساعد المدرب كابتن المنتخب السابق، الاستعداد الجيد للبطولة من خلال التدريبات والمشاركة في مباريات ودية وقال: نسعى لتحقيق كأس البطولة.

وأعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن سعادته بمواصلة البطولات على المستوى القاري، وقال: تعد البطولة هي الأولى «آسيوياً» على مستوى الرجال والسيدات بعد توقف دام ما يقرب من عامين، ويشارك فيها 10 منتخبات منها 5 للرجال ومثلها للسيدات، وكانت أقيمت قبل أسبوعين بطولة الشابات تحت 18 سنة في أوزبكستان.

ووجه الظالعي الشكر إلى الاتحاد القطري للرجبي للاستقبال الحافل للوفود وعدم وجود صعوبات أمامها.

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