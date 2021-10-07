نشاط لافت للقطاع الرياضي في دبي على هامش فعاليات إكسبو 2020

المصدر: وام

يشهد القطاع الرياضي في إمارة دبي نشاطا كبيرا للاستفادة من الفرص التي توفرها استضافة "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد الحدث الأكبر في تاريخ التعاون الدولي في جميع المجالات وتستفيد منه جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والعلمية والثقافية وأيضا الرياضية.

وفي هذا الإطار التقى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي في مقر الجناح الروسي بإكسبو فلاديمير لينفوف وزير الرياضة لجمهورية تتارستان، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الرياضي لاسيما وأن الرياضة تحتل مكانة مميزة من الاهتمام والدعم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص ومختلف أفراد المجتمع.

وقال حارب إن العلاقات الرياضية بين دبي وروسيا تشهد نموا ملحوظا حيث تم الاتفاق على تنظيم حدث رياضي مهم للرياضات الجليدية يقام في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة نجوم رياضات الجليد الروسية وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوع المقبل ..مشيرا إلى أن الرياضات الجليدية تحتل مكانة كبيرة في روسيا حيث تضم مدينة كازان وحدها التي يقطن فيها مليون و200 ألف نسمة 52 حلبة للتزلج على الجليد.

كما التقى أمين عام مجلس دبي الرياضي نجم الكرة الإيطالية باولو مالديني القائد السابق لمنتخب إيطاليا وميلان بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات والذي يشغل حاليا منصب المدير الفني في النادي الإيطالي الذي قضى مشواره الرياضي فيه ويواصل العمل معه في مجال الإدارة حاليا.

وزار مالديني الجناح الإيطالي في إكسبو وعددا من أجنحة الدول الأخرى كما التقى بعدد من الزوار في الأجنحة، وقد أبدى النجم الإيطالي الكبير سعادته بزيارة دبي وحضور فعاليات إكسبو لا سيما وأنه يدرك أهمية ومكانة هذا الحدث الأكبر كون مدينته ميلان استضافت النسخة الماضية من إكسبو عام 2015.

وقدّم حارب للضيف النسخة الإنجليزية من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" /قصتي/، موضحا أن هذا الكتاب يسرد فكر وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء دبي على النحو الذي تراه اليوم وخططه لتطويرها مستقبلا، فيما عبّر مالديني عن سعادته بالكتاب خاصة وأنه عاشق لدبي ومعجب بتطورها وروعتها وزائر مستمر لها، وسيكون الكتاب فرصة له لمعرفة فكر القائد الذي يقف وراء هذا التطور والازدهار وصولا الى تنظيم إكسبو 2020 والمرحلة المقبلة التي ستشهد إنجازات أكبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز