وفاة بطل كمال الأجسام جورج بيترسون قبل ساعات من مشاركته في مستر أولمبيا الخميس

المصدر: البيان

أعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على إنستجرام وفاة البطل جورج بيترسون بشكل مفاجئ دون الإعلان عن سبب الوفاة.

وقالت البطولة في بيان عبر حسابها في إنستجرام "ببالغ الحزن وصلنا نبأ الوفاة غير المتوقعة لجورج بيترسون، البطل على خشبة المسرح وخارجها. تعازينا لأسرته ولكل عشاق أحد أرقى الرجال المحترمين الذين عرفناهم على الإطلاق".

ولم يصدر أي بيان عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة ببطل كمال الأجسام، إذ كان يستعد للمنافسة في فئة 212 للرجال في مستر أولمبيا 2021 التي تنطلق الليلة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى الأحد المقبل.

بيترسون البالغ عمره 37 عاما كان في أورلاندو بولاية فلوريدا، يستعد للمنافسة في فئة 212 في منافسات البطولة، وكان آخر تحديث له عبر حسابه في إنستغرام في الساعات الأولى من السادس من أكتوبر الحالي ولم يكشف علنًا عن أي مشاكل صحية قبل وفاته.

وبعد احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى للعام الثاني على التوالي في أولمبيا فاز في مسابقة Arnold Classic Physique لعام 2019 في كولومبوس بولاية أوهايو.

ومرة أخرى احتل بيترسون المركز الثالث في مستر أولمبيا 2019 وفق صحيفة فيتو.

وابتعد بيترسون عن موسم 2021 للتحضير لـ "مستر أولمبيا" التي تأهل لها من خلال احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى في فئته في أولمبيا 2020 ليحجز مقعده في نسخة 2021 التي تقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بولاية فلوريدا، إذ لو تمت لكانت المشاركة الخامسة له على التوالي في مستر أولمبيا.

ويشارك البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" في مستر أولمبيا لفئة الرجال والتي يحمل لقبها من العام الماضي إذ أقيمت في الولايات المتحدة أيضا.

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