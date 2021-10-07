«الأولمبية» تبدأ الإعداد لـ«باريس 2024»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

التقت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، مع اللاعبين المرشحين من الاتحادات الرياضية، لبدء مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024 »، في خطوة هي الأولى التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل الإعداد لبطولة أولمبية، قبل انطلاقها بثلاث سنوات، وتشمل الخطة 168 لاعباً ولاعبة.

وحضر اللقاء، محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية باللجنة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني للجنة.

ونقل محمد بن سليم للحضور، تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وقال: «يسعدنا أن نجتمع مع اللاعبين المرشحين من قبل الاتحادات الرياضية، للاستعداد لبدء طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024».

حرص

وأضاف: «هذا الملتقى، يمثل إحدى مخرجات الاستبيان الفني».

وأكمل: «حرصنا أن يكون الملتقى، هو الأول للاستعداد للأولمبياد، قبل فترة طويلة، وهو ما يعزز من الرؤية الاستراتيجية للجنة الأولمبية، وسنقوم بمتابعة اللاعبين المرشحين طبياً وفنياً».

نتائج استبيان

عرض الدكتور محمد فضل الله، نتائج الاستبيان الذي أجرته اللجنة الأولمبية، مع الاتحادات الرياضية، وأوضح أن هناك 10210 لاعبين مسجلين في كافة الاتحادات الفردية، وهو رقم ضعيف جداً، من أجل تطوير الرياضة الإماراتية، ويجب العمل على زيادته، من أجل زيادة قاعدة الممارسين للألعاب، إضافة إلى عدم وجود مدير رياضي في 18 اتحاداً إماراتياً، مقابل 14 اتحاداً لديها المنصب المذكور.

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