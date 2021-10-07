100 خاصية في الموقع الرسمي لاتحاد التنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق اتحاد الإمارات للتنس النسخة الحديثة للموقع الإلكتروني. ويتضمن الموقع الجديد الذي تم تدشينه الأحد الماضي أكثر من 100 خاصية محدثة، وجاء التحديث تلبية لمتطلبات أسرة اللعبة.

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد: يحرص اتحاد التنس على مواكبة النقلة النوعية تكنولوجياً للارتقاء بمستوى اللعبة إلى الأفضل وبما يتزامن ورؤية حكومة الإمارات بالانتقال من الاعتماد على الورق إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية والنظم الحديثة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

كما تقدم المرزوقي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس بالشكر والتقدير إلى أولياء أمور اللاعبين والأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد وجميع الشركاء على دعمهم ومشاركتهم الفعالة في تطور اللعبة مؤكداً أن وصول المسجلين إلى أكثر من 1200 لاعب ومدرب يعكس النجاح الذي يحققه الاتحاد في السنوات الأخيرة . وأضاف الأمين العام: سنقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بإطلاق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالموقع.

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