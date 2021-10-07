شمسة بنت حشر.. برنامج طموح لرئاسة «الطائرة»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أعلنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عن ترشحها لرئاسة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، للدورة الانتخابية 2020 - 2024.

وأوضحت أن لديها استراتيجية تعتمد على خمسة محاور هي: المحور الأول، تكوين منتخبات قادرة على المنافسة في البطولات الخليجية والعربية، من خلال استقدام مدير فني على مستوى عالٍ.

المحور الثاني، يختص بدراسة إيجابيات وسلبيات طرق تنظيم المسابقات المحلية، والعمل على تطويرها، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركين في أنشطة الكرة الطائرة.

أما المحور الثالث، فيهتم بالعنصر النسائي، وتطوير منتخبات الكرة الطائرة النسائية، فيما يهتم المحور الرابع بالكرة الطائرة الشاطئية. وفي المحور الخامس، ركزت على إعداد برنامج جذب حكام ومحكمات مواطنين جدد للعبة.

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