1200 لاعب في بطولة العالم للكاراتيه بدبي

المصدر: وام

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه عن تفاصيل النسخة الخامسة والعشرين من البطولة الأكبر من نوعها التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2021، وتقام منافساتها في "مجمع حمدان الرياضي" .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي اليوم وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والدوائر الداعمة للبطولة.

وعبر سعيد حارب بالحضور عن سعادته بتنظيم النسخة 25 لبطولة العالم للكاراتيه بدبي في ذات الوقت والمكان الذي يجتمع فيه العالم حيث تستضيف الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص 192 دولة على أرضها يشاركون في معرض إكسبو 2020 الذي يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" مما يعطيها زخمًا وقيمة أكبر".

ولفت حارب إلى أن تنظيم البطولة في مجمع حمدان الرياضي الذي يعد من بين أجمل المنشآت الرياضية في العالم سيزيد من روعة المنافسات ويلهم المشاركين في البطولة لتقديم أفضل ما لديهم، ويعد مجّمع حمدان الرياضي أيقونة المنشآت الرياضية في دبي واستضاف بطولات عالمية عديدة في السباحة أو التنس أو المبارزة أو الكرة الطائرة والريشة الطائرة وغيرها.

وتقدم ناصر عبدالرزاق الرزوقي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الداعمة، مؤكدا أن هذه البطولة ستكون الأفضل على الإطلاق بفضل جهود فرق العمل من القيادات واللجان، كما ستكون الأكبر في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه حيث يتاح فيها المشاركة لـ 1200 لاعب ومن المقرر أن يحضر معهم أكثر من 3000 شخص من المدربين والحكام والإداريين، كما سيكون مجمع حمدان الرياضي مستضيف الحدث أفضل واجهة لنا أمام الوفود المشاركة في البطولة لإبراز الصورة الحضارية لدولتنا على روعة منشآتها".

من جانبه قال خالد المدفع: " عودتنا الإمارات على احتضان الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبالتزامن مع احتفالاتها بالعيد الخمسين لتأسيس الاتحاد وانطلاق فعاليات اكسبو 2020، تستضيف الدولة بطولة العالم للكاراتيه، والتي تقام لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبمناسبة ذلك نهنئ اتحاد الكاراتيه على هذا التميز، كما نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمهم لهذه البطولة".

ويعد "مجمع حمدان الرياضي" متعدد الاستعمالات أكبر مجمع مائي في العالم، افتتح عام 2010، ويضمّ حوضين أولمبيين للسباحة بطول 50 مترا ومسبحا خاصا برياضة الغطس، يمكن تحويلهما إلى منصّةِ لمنافسات أكثر من 12 ألعاب رياضية أولمبية، مثل الكاراتيه، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة وغيرها، وصمم المجمع ليستوعب أربع ألعاب مائية مختلفة، وفيه لوحةٌ إلكترونية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً.

ويعتمد هذا المجمّع على الطاقة المستدامة للإنارة الخارجية والحفاظ على حرارة المياه، ويستوعب 15000 متفرج، بالإضافة إلى 12 جناحاً لكبار الشخصيات، وستة مواقع ضيافة رئيسة ومطعمين، وغرفة علاج للطوارئ وأخرى لفحص المنشطات، كما يضم مركزا إعلاميا يحتوي أحدث وسائل التكنولوجيا المختلفة بمساحة تزيد عن 500 متر مربع تتسع لأكثر من 200 إعلامي مزودين بخدمات الإنترنت اللاسلكي التي يمكن استخدامها من قبل 1000 شخص بنفس الوقت، بالإضافة إلى مواقف السيارات التي تتسع إلى 1588 سيارة.

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه عن تفاصيل النسخة الـ25 من البطولة الأكبر من نوعها التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2021، وتقام منافساتها في #مجمع_حمدان_الرياضي بمشاركة 1200 لاعب من مختلف دول وقارات العالم.@DubaiSC#البيان_الرياضي pic.twitter.com/ZyyHOPIhI5 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 6, 2021

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