«دولية الفجيرة لصيد الأسماك» تنطلق غدا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تنطلق غدا بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك 2021، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية للمرة الثامنة على التوالي وبالتعاون مع بالما القابضة، ويشارك في البطولة أكثر من 33 فريقاً بواقع 7 متسابقين عن كل فريق.

وتعد جولة الفجيرة إحدى الجولات المؤهلة لبطولة العالم لصيد الأسماك وتقرر أن يكون الختام يوم السبت المقبل بكورنيش النادي البحري، ويقام الحدث وفقاً لإجراءات احترازية وصحية، وذلك وفقاً لبروتوكول اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أن البطولة جولة تأهلية لنهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك المقامة في كوستاريكا أبريل 2022 حيث يتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى حسب لوائح ونظام النقاط المعروف.

جوائز

وقال: سيتم تقديم جوائز لأكبر «تونا» وأكبر «دورادو» وأكبر «بركودا» وأكبر «كينغ فيش» «بمعيار الأوزان»، وسيتم فحص جميع القوارب المشاركة قبل انطلاقتها، حيث يجب أن تتواجد بميناء النادي حسب البرنامج الزمني للبطولة.

ونوه إبراهيم إلى أن البطولة تستمر لثلاثة أيام ويتم تكريم أفضل فريق في البطولة للذي يحصد أكبر عدد من النقاط، كما تمنح البطولة جوائز للمراكز الأول والثاني والثالث.

كما توجد جوائز لفئة الشباب والناشئين الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى لمن هم أقل من 11 سنة والمراكز الثلاثة الأولى لفئة الشباب المحترفين «من 12 – 17 سنة» وأيضاً تمنح جائزة للفائزة الأولى من فئة النساء.

وأشار أحمد إبراهيم إلى إن بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك ذات طابع خيري، منوهاً إلى أنه سيتم بيع جميع الأسماك بعد الوزن ليعود ريعها للجمعيات الخيرية.

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