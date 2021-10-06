"تحدي دبي للياقة" يفتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في دورته الخامسة

المصدر: وام

في إطار الجهود المبذولة لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة تزامناً مع استهداف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، أعلن "تحدي دبي للياقة" عن فتح باب التسجيل في دورته الخامسة المقامة خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 27 نوفمبر 2021، متضمنةً مجموعة متنوعة من الفعاليات وحصص اللياقة، والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في عدة مواقع في المدينة.

ويسهم "تحدي دبي للياقة"، بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً في ثلاث قرى للياقة البدنية في كل من: كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، هذا إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية في المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المميزة، وأكثر من 5000 حصة رياضية مباشرة وكذلك افتراضية. فيما يعود "تحدي دبي للجري و"تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية " المقرر إقامتهما على شارع الشيخ زايد، ليتيح للعائلات فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

وفي هذه المناسبة أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة" تقام في وقت مثالي، لاسيما مع تزايد الاهتمام بالحفاظ على الصحة، بينما يشجع تحسُّن الطقس في دبي على أن تصبح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق من الأنشطة المفضلة للكثيرين، بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء.

وقال الخاجة: "يساعد تحدي دبي للياقة الجميع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، ويشجعهم على الاستفادة من مرافق اللياقة المتاحة في جميع أنحاء المدينة ضمن أجواء ممتعة، بهدف جعل دبي المدينة الأكثر صحة ونشاطاً وسعادة، وبدون شك لدينا فرصة هذا العام لتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة في التحدي، إذ لا تقتصر فرصة الاشتراك على المواطنين والمقيمين فحسب، بل تمتد لتشمل الزوار من جميع أنحاء العالم، ممن يتطلعون لخوض تجارب استثنائية في دبي، وكذلك الاحتفال بالإنجازات المذهلة في معرض إكسبو 2020 دبي".

وأضاف الخاجة: "يضم برنامج تحدي دبي للياقة 2021، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفريدة، بما في ذلك تحدي دبي للجري، وتحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى آلاف الأنشطة الرياضية، وحصص اللياقة المجانية المتاحة يومياً خلال فترة التحدي الممتد على مدار 30 يوماً"، معرباً عن حرص "دبي للسياحة" على تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتحديداً مجلس دبي الرياضي لتمكين هذه المبادرة من تحقيق المزيد من النجاحات.

المدينة الأكثر لياقة

ومن جهته قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "يهدف تحدي دبي للياقة إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية في المدينة، كما أنه أصبح من أبرز الأحداث المرتقبة على التقويم السنوي للفعاليات في دبي، ويأتي تنظيمه بمشاركة مختلف الفئات العمرية دليلاً على الأهمية التي توليها دبي لرفاهية المواطنين والمقيمين والزوار والاهتمام بصحتهم البدنية والذهنية، لاسيما مع نجاحها في زيادة مستوى الاهتمام بالرياضة لدى الكبار والصغار، رجالًا ونساءً، بما في ذلك أصحاب الهمم".

وأوضح: "يسهم "تحدي دبي للياقة" في تحفيز الجميع بمن فيهم الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ شارك أكثر من 620 ألف طالب من أكثر من 600 مدرسة في دولة الإمارات خلال فعاليات العام الماضي، وبشكل عام، شهدت نسخة 2020 مشاركة أكثر من 1.5 مليون شخص، منهم ما يزيد عن 20,000 شخص انضموا إلى تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية، بينما تخطى عدد المشاركين في تحدي دبي للجري 100,000 شخص من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، ولأول مرة في تاريخ المبادرة تم تنظيم أكثر من 200 نشاط افتراضي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة".

وأضاف: "لقد حققت نسخة 2020 من تحدي دبي للياقة نجاحًا كبيرًا على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19". وفي الوقت الذي تحتفل فيه دبي بافتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي" والترحيب بضيوفها من جميع أنحاء العالم، فإننا نتطلع جميعاً إلى نسخة أكثر حماسة مع ثلاثين يومًا من الأنشطة والفعاليات المميزة. وإننا في مجلس دبي الرياضي نفتخر بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ’دبي للسياحة‘، ويسعدنا التعاون لإطلاق نسخة جديدة من تحدي دبي للياقة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لدبي كمدينة للرياضة والسعادة والنشاط البدني".

فعاليات مجانية

وتشمل قرية اللياقة في "كايت بيتش" مجموعة من الأنشطة الرياضية الشاطئية الممتعة، تتوزع على 15 منطقة مخصصة للرياضة واللياقة البدنية، لتقديم مجموعة من الفعاليات والحصص لجميع المستويات ومختلف الاهتمامات، بما في ذلك تدريبات المراحل المكثفة HIIT، واليوغا والدراجات الهوائية الثابتة، والرياضات المائية، فيما يضم المسرح الرئيسي حصصا مباشرة يقدمها أبرز مدربي اللياقة البدنية في المنطقة، أما العائلات فهم على موعد مع الكثير من المرح في منطقة Fun Spot للأطفال.

وكإضافة جديدة لأنشطة هذا العام، تنضم رياضة البادل تنس التي ازدادت شعبيتها في الآونة الأخيرة إلى جدول الفعاليات، حيث سيكون بإمكان الراغبين بممارسة هذه الرياضة التوجه إلى الملعب الذي سيتم تدشينه على أحد الشواطئ، وسيتم نقله من شاطئ إلى آخر على مدار فترة التحدي، وذلك لتمكين الجمهور وضمن مناطق مختلفة من القيام بهذا النشاط.

أما قرية اللياقة في "إكسبو 2020 دبي"، فستكون موقعاً مميزاً لعشاق الرياضة لما تقدمه من مجموعة متنوعة من الأنشطة والميزات، كفعاليات الجري، ومنصة عالمية لممارسة اللياقة البدنية، وملعب لكرة القدم، وملاعب الكريكيت، وصالة ألعاب رياضية، ومنطقة مخصصة لممارسة الرياضات المتعددة.

كما يتعاون "إكسبو 2020 دبي" مع مجلس دبي الرياضي، وتحدي دبي للياقة، في تنظيم العديد من الفعاليات، من ضمنها Expo 2020 Dubai Run وهو سباق مميز يقام يوم الجمعة 19 نوفمبر، أما قرية اللياقة الثالثة ستقام في حديقة مشرف، وهي تضم ست مناطق تقدم أنشطة عائلية، وكذلك مناطق للأنشطة المخصصة للسيدات، وتمارين الزومبا المائية والأيروبكس، إضافة إلى توفر منطقة مخصصة للأطفال تضم مضماراً لسباقات الحواجز وغيرها من التحديات المخصصة لتنمية المهارات.

بطولة البادل تنس

وستشهد نسخة 2021 من تحدي دبي للياقة، إضافة بطولة دبي للبادل تنس، والتي تشمل ثلاثة أيام من المباريات الاستعراضية في موقع مميز في دبي يضم عدداً من أفضل المحترفين في العالم، فضلاً عن بطولة مخصصة للاعبين الهواة في فئات القدرة A وB وC.

ومع أقل من شهر يفصلنا عن بداية التحدي، يمكن للجميع التسجيل الآن عبر الموقع http://www.dubaifitnesschallenge.com والالتزام بنمط حياة أكثر نشاطاً، ويضمن التسجيل التعرّف على آخر المستجدات بما في ذلك الفعاليات الحصرية، وحصص اللياقة والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء المدينة. كما سيستمتع المشاركون بباقة من العروض الخاصة بعلامات اللياقة البدنية المميزة، إلى جانب فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

ويقدم قسم "دليلك للتحدي" على الموقع الإلكتروني للتحدي عرضاً شاملاً لبرامج التمارين الرياضية ومقاطع الفيديو الخاصة بالصحة واللياقة البدنية، والوصفات الغذائية، والبودكاست، والحصص الافتراضية، والمقالات حول الحفاظ على اللياقة وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن "تحدي دبي للياقة" يلتزم بتهيئة بيئة آمنة للجميع لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. ولضمان سلامة كافة المشاركين، تتّبع جميع الأنشطة إرشادات السلامة المتعلقة بـجائحة كوفيد-19، بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

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