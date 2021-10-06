شعيب محمد: أسعى لذهبية مونديال إسبانيا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

كشف لاعب المنتخب الوطني بالفيزيك شعيب محمد عبد الله عن تطلعاته بمشاركة مميزة في بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك، التي ستقام في إسبانيا نوفمبر المقبل، وإضافة ميدالية جديدة لسجل انتصارات الإمارات الرياضية وسجلي الشخصي، مؤكداً أنه يستعد بقوة تمهيداً للمشاركة المونديالية المقبلة، وقدم شكره للجهاز الفني في المنتخب وصالته الرياضية للجهود، التي تساعده لتحقيقه لإنجازه المرتقب، ووصف فوزه بالميدالية الذهبية في فئة 172 سنتيمتراً في بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام بأنه حافز للمضي قدماً نحو البطولات الكبرى.

دعم ونجاحات

عن تميز الإمارات في رياضة الفيزيك قال شعيب، إن الدعم المميز لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، أسهم في تأسيس مميز لرياضة الفيزيك ومهد لأن تكون الإمارات إحدى أبرز دول العالم بها، مضيفاً:

أعتز بكوني أول لاعب إماراتي يفوز ببطولة مستر أولومبيا بالفيزيك، وكان ذلك عام 2017 في هونغ كونغ، إضافة إلى الفوز بـ 4 ميداليات ذهبية، كنت أول لاعب في فئة الفيزيك يسجل إنجازاً دولياً، وأتطلع إلى تعزيزه بإنجاز دولي آخر.

وأكد أنه يحظى بدعم ورعاية من عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر ومدرب المنتخب زويد سالمين الزعابي، وزملائه اللاعبين والمشجعين.

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