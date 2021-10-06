افتتاح أول ملعب لـ «البادل تنس» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يفتتح نادي التنس بالفجيرة أول ملعب بادل تنس في الإمارة يوم السبت المقبل بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية وعدد من كبار الشخصيات من الفجيرة ودبي.

ويتضمن حفل الافتتاح مباراة ودية بمشاركة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ولاعبين من محترفي لعبة البادل تنس في الدولة.

أهمية

وأكد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي التنس بالفجيرة على أهمية إدخال رياضات جديدة للإمارة، لجذب شرائح المجتمع وتحفيزهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء ملعب لرياضة بادل تنس في نادي التنس بالفجيرة هو الترويج للعبة وتوفيرها لراغبي هذه الرياضة عوضاً عن تكبدهم عناء السفر لممارسة هذه اللعبة في إمارات أخرى.

وأضاف بهروزيان: إن جميع المناسبات الرياضية التي يتم تنفيذها في النادي، تخضع لشروط وضوابط التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد 19 وتعد رياضة بادل تنس واحدة من الرياضات التي بدأت تنتشر سريعاً في الدولة حيث تربط هذه الرياضة بين ثلاث ألعاب وهى الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في جوهرها من حيث القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، كما تتكون اللعبة من لاعبين أو أربعة ويتطلب ممارستها، استخدام مضارب صلبة تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادي.

بدوره قال صلاح الحمد مدير نادي الفجيرة للتنس الأرضي إنهم فخورون بانضمام هذا الملعب لبقية ملاعب التنس في النادي معرباً عن أمله في التحاق عدد كبير من هواة هذه اللعبة بالنادي وذلك لإضفاء روح التنافس والتحدي بين اللاعبين، موجهاً الشكر لكل من سعى لجلب مثل هذه الألعاب الشيقة لإمارة الفجيرة.

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