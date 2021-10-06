القرقاوي: نجاح عربية السلة.. فخر للجميع

المصدر: البيان

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية رقم 33 لكرة السلة، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، حفلاً رائعاً تكريماً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي والوفود المشاركة، بحضور اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، ومحمد مصيلحي رئيس النادي المضيف ورئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي، وحسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري، وقد أعرب اللواء إسماعيل (م) القرقاوي خلال الحفل عن سعادته البالغة بنجاح البطولة العربية للأندية، وقال إنها ظهرت بصورة مشرفة لمصر ونادي الاتحاد السكندري.

وقدم الشكر للجنة العليا المنظمة، وأشاد بكل الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية واللجان العاملة في تنظيم البطولة بصورة رائعة ومتميزة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس المشاركين.

وأكد أنه كان يأمل في إقامة البطولة بحضور جماهيري ولكن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حالت دون ذلك، متمنياً تواجد الجماهير في النسخ المقبلة، وأثنى على الإعلام الذي لعب دوراً بارزاً في نجاح البطولة وظهورها بصورة زاهية ومشرّفة يفخر بها الجميع.

من جانبه عبّر محمد مصيلحي عن سعادته بعبارات الإشادة والإطراء التي حظيت بها اللجنة المنظمة ونادي الاتحاد السكندري، ووجه الشكر للواء (م) إسماعيل قرقاوى، والعميد عبد الله شلبي، مشيراً إلى أن اللجان كانت تعمل على قدم وساق قبل انطلاق البطولة حتى تنظم بالشكل الذي يليق بنادي الاتحاد السكندري الذي يعد أحد قلاع كرة السلة والرياضة المصرية.

وأضاف مصيلحي: شارك في النسخة الحالية 18 فريقاً يمثلون 11 دولة عربية، لذلك تعد هذه النسخة من أكبر المشاركات التي شهدتها البطولة.

تخلل الحفل تبادل الدروع التذكارية بين الاتحاد العربي واللجنة المنظمة من جهة، وبين الوفود والاتحاد العربي واللجنة المنظمة من جهة أخرى، كما حرص محمد مصيلحي على إهداء درع النادي للواء (م) إسماعيل القرقاوي، تقديراً لجهوده بدعم البطولة بصفة خاصة وكرة السلة العربية بصفة عامة، وكانت هناك لفتة طيبة من وفد نادي وداد بوفاريك عندما قام بإهداء درع تذكارية إلى زكي أحمد شريف المدير التنفيذي للاتحاد العربي تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في هذا الحدث الرياضي.

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