300 متسابق في «فالكون ضمان سيريز» للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الجولة الأولى من «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي.

شارك في هذه الجولة نحو 300 متسابق، في أجواء اتسمت بالجدية والحماس، من جميع الفئات السنية.

يهدف هذا التحدي، إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية، ويتكون من خمس جولات على مدار الموسم، يتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة، ويحصل الفائزون على جوائز قيّمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، حيث يتم التتويج النهائي في آخر جولة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي.

وتعزز هذه الفعالية ثقافة ركوب الدراجات في أبوظبي وتشجع على استخدامها كوسيلة تنقل عملية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها وسيلة رياضية وترفيهية.

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