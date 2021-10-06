100 لاعب في «الإمارات للمواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء غد الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بطولة الإمارات للمواي تاي لفئة الكبار من الجنسين، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك، وتستمر حتى مساء السبت وسط استعدادات مكثفة من المشاركين.

وقال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد – مدير البطولة - إنه تم إعداد خطة متكاملة على جميع الصعد التنظيمية والإدارية لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تضمن سلامة جميع المشاركين من لاعبين ولاعبات، ومنظمين وحكام وحضور على كل المستويات، والذي سيكون بنسبة معينة حسب التعليمات المتبعة.

وأشار المهيري إلى أن التسجيل في هذه البطولة قد شهد إقبالاً كبيراً، بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا، مما يكسب البطولة أهمية تنافسية للجميع بما فيهم لاعبو منتخبنا الوطني للمواي تاي من أجل المزيد من الاحتكاك وتبادل الخبرات، خصوصاً أنها تسبق التحضيرات لبطولة العالم للمواي تاي، والتي ستقام في بداية ديسمبر المقبل في تايلاند. ومضى المهيري: إن عدد المشاركين والمشاركات حسب التسجيلات التي سبقت البطولة تجاوز 100 لاعب ولاعبة في مختلف الأوزان والذين يمثلون أكثر من 20 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة.

واختتم المهيري: إننا في الاتحاد نسعى إلى المحافظة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها اللعبة على المستويين الفني والإداري، والذي يشكل حافزاً لخطط الاتحاد التي تشتمل على مختلف البطولات خلال عام 2022، وذلك لجميع الفئات العمرية، وبطولات الاحتراف، بالإضافة إلى عقد دورات في مجالي التدريب والتحكيم مما يجعل من الاتحاد مقصداً لجميع المهتمين وعشاق هذه الرياضة في تطوير مهاراتهم وصقلها.

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