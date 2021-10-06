غدا .. إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية

المصدر: وام

يغلق غدا "الخميس" باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد غد "الجمعة" على شواطئ جميرا.

ويمثل السباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما وفاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي 2021 - 2022 والذي تم الإعلان عنه مؤخرا ويشمل 25 فعالية رياضية متنوعة تبدأ من هذا الشهر وتحديدا يوم بعد غد وتستمر حتى موعد الختام في شهر مايو المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل مبكرا عبر البوابة الإلكترونية لجميع النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق الكبير حيث ستتواصل عملية التسجيل اليوم حتى الثانية ظهرا تمهيدا لإعلان قائمة القوارب المشاركة في الحدث الكبير.

وتقام منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما من جولتين اثنتين الأولى بعد غد والثانية سيحدد موعدها لاحقا وتشمل المنافسات في هذه البطولة فئتين الأولى الناشئين من 8 -16 سنة والثانية الشباب من 8 - 21 سنة حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدا.

وشهد الموسم الماضي 2020 - 2021 تنافسا قويا بين القوارب المشاركة في بطولة دبي لفئة 22 قدما من خلال الجولتين الأولى والثانية حيث خطف طاقم القارب " طوفان 21 " الأضواء متصدرا الترتيب العام لفئة الناشئين فيما اعتلى طاقم القارب " إقلاع 118 " صدارة الترتيب العام لمنافسات فئة الشباب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز