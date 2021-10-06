«دبي البحري» يستحدث لجنة استشارية لـ«الشراعية التراثية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل لجنة استشارية لمتسابقي القوارب الشراعية التراثية تضم نخبة من الملاك والنواخذة المشاركين في السباقات المحلية وتقدم الدعم للجنة الرياضية والمقترحات التي من شأنها إنجاح فعاليات الموسم.

وضمت اللجنة الاستشارية المستحدثة في النادي كلاً من خليفة مهير سعيد المزروعي وسالم علي سالم العديدي ومحمد راشد خليفة شاهين المرر وأحمد عبيد السويدي وخليفة عابد ثاني المري وجميعهم من أصحاب التجربة والخبرة المشاركين في مجال سباقات السفن والقوارب المحلية التراثية.

ورحب راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بأعضاء اللجنة الاستشارية خلال الاجتماع الأول متمنياً لهم التوفيق في تأدية المهام والعمل مع اللجنة الرياضية في النادي من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة التي رسمها مجلس الإدارة ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021 - 2027.

وكشف المهيري أن تشكيل اللجنة الاستشارية جاء من أجل إشراك أصحاب هذه الرياضة والاستفادة من خبراتهم وقياس رضا المتعاملين من نواخذة وملاك وبحارة عبر المقترحات والاحتياجات والمتطلبات التي سترفع إلى اللجنة الرياضية كتوصيات لدراستها.

مهام

وأضاف المهيري: سيمكن تشكيل هذه اللجنة من مشاركة أعضائها في اللجان المعنية بالنظر في الشكاوى والاعتراضات والعمل مع اللجنة من أجل تطوير الأنظمة واللوائح ورفع التصورات التي من شأنها تطوير هذا الموروث ومناقشة الصعوبات والعراقيل والتحديات.

وقال رئيس اللجنة الرياضية في النادي إن مدة عمل اللجنة الاستشارية موسماً واحداً قابل للتجديد بناء على توصيات وقرار اللجنة الرياضية على أن تعقد اجتماعات دورية بحضور غالبية الأعضاء.

شكر

وعقدت اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها حديثاً أول اجتماع برئاسة خليفة مهير سعيد المزروعي وحضور الأعضاء، سالم علي سالم العديدي ومحمد راشد خليفة شاهين المرر وأحمد عبيد السويدي وخليفة عابد ثاني المري حيث حرصت على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة الرياضية على مبادرة تشكيل هذه اللجنة التي ستعمل على تقديم المقترحات والتوصيات والدعم الكامل للجنة الرياضية فيما يتعلق بشؤون السباقات البحرية التراثية المحلية.

بداية

أعلن نادي دبي للرياضات البحرية عن انطلاقة موسمه الجديد بعد غدٍ، حيث تقرر أن تكون البداية بمنافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً. ويجمع السباق فئتين، الأولى للناشئين من 8-16 سنة والثانية للشباب من 8-21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد، وتحتسب بعد نهاية السباق نتائج كل فئة على حدة.

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