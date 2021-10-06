«أبوظبي للزوارق» يبحث عن الذهب في البرتغال

المصدر: أبوظبي - وام

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يسعى فريق أبوظبي للزوارق السريعة لحصد الذهب في الجولتين الثانية والثالثة من «بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2» التي تحتضنهما البرتغال.

وتغادر بعثة الفريق صباح اليوم إلى البرتغال للمشاركة في الجولتين، حيث ستقام الجولة الثانية مع بداية الأسبوع المقبل في مدينة ريبادورو، فيما تقام الجولة التي تليها في مدينة فيلا فاليا الأسبوع الذي يليه، وتضم البعثة الإماراتية المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، ويترأس البعثة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالإضافة للراديو مان راشد الرميثي وناصر الظاهري.

تحد

وأكد سالم الرميثي رئيس البعثة أن فريق زوارق الفورمولا2 سيكون مقبلا على تحد قوي، ونقطة تحول مهمة في مشوار البطولة، خاصة أنه من المتوقع أن تحدد جولات البرتغال بشكل كبير هوية البطل لهذا الموسم.

وقال إن النقاط في جولتي البرتغال، ستحدد حامل اللقب خاصة ومن المتوقع أن تقف الجولات عند البرتغال فقط مع عدم وجود فرصة لإقامة جولات أخرى حتى نهاية الموسم، ولذلك نتعامل بجدية كبيرة مع المنافسة وتم تحضير متسابقينا بالشكل الملائم.. متوقعا أن تكون المنافسة قوية في الجولتين المقبلتين، حيث يطمح الجميع للقب هذا الموسم ونحن طموحنا تحقيق ذلك.

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