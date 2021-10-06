إغلاق التسجيل في «تحدي الثلج» الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي أن الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم، هي الموعد الأخير للتسجيل في النسخة الـ 12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات بعد غدٍ. ويستعد المشاركون لخوض منافسات النسخة الجديدة من التحدي الذي يتضمن حواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقاً تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويواصل الحدث استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلط المفتوحة لجميع المستويات البدنية، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة للسيدات التي تم استحداثها العام الماضي للراغبات في المنافسة وسط أجواء تنافسية مخصصة «للسيدات فقط». ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية التي تم تصميمها بحيث تجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

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