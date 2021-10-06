«الإمارات لرياضة الصم» تجري قرعة الموسم

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أجرت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية، قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، والدوري المحلي لكرة الصالات بالإضافة للتنسيق حول انطلاق مسابقات البولينغ للموسم الرياضي 2022-2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري، وعبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وبحضور حمد هزاع الدرمكي نائب الرئيس، والأعضاء وممثلي أندية أصحاب الهمم بالدولة ، والسكرتير الإداري شريف حمدي أحمد، وناصر موسى عثمان المنسق الاستراتيجي للجنة.

وتوجه عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم بالشكر لكل من ساهم خلال الفترة الماضية في إنجاح خطط وبرامج اللجنة والجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة وعلى دورها الريادي في كافة المجالات، وبشكل خاص اهتمامها المميز بأصحاب الهمم ومنهم أبطال رياضة الصم،.

وتوجه ذيبان سالم المهيري الأمين العام بالشكر لجميع أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة تكثيف التدريبات لتواكب الاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

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