دورة مدربي السلة العرب تبدأ اليوم

المصدر: (الإسكندرية - البيان الرياضي)

ينظم الاتحاد العربي لكرة السلة اعتباراً من اليوم ولمدة يومين، دورة المدربين العرب بنادي سبورتنج في الإسكندرية، بمشاركة نخبة من المحاضرين، أبرزهم الألماني ديرك باومان مدرب المنتخب التونسي بطل أفريقيا، والتونسي الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد السلة الإماراتي والمنتخب الوطني، ومن مصر رفيق يوسف وأشرف توفيق، وحول هذه الدورة التي تقام لأول مرة عن قرب بعد دراسات عدة أقيمت عبر فيسبوك الاتحاد العربي نتيجة لجائحة كورونا.. ذكر الدكتور منير بن الحبيب أن الدورة الجديدة ستتناول الطرق الدفاعية والهجومية بما يتماشى مع التطور الذي تشهده اللعبة، لافتاً إلى تطور عالم التدريب، وهذا ما حدث في الأولمبياد الأخير باليابان وبطولتي العالم وأوروبا، وقال إن المنظمين يأملون أن تحقق الدورة الجديدة النجاحات المطلوبة.

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