مواجهات قوية في ربع نهائي «السلة العربية»

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في الإسكندرية مباريات دور الثمانية لبطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري بمواجهات قوية، بداية بلقاء الفتح المغربي والزهراء التونسي ثم لقاء الاتحاد السكندري حامل اللقب والوكرة القطري وبعدها قمة الأهلي المصري وبيروت اللبناني ثم ختاماً لقاء وداد بوفاريك الجزائري والكويت الكويتي.

وتبدو الطريق سالكة أمام الاتحاد والزهراء والكويت للصعود إلى الدور نصف النهائي بينما شاءت الظروف أن يصطدم بيروت وصيف النسختين السابقتين بالأهلي أحد المرشحين بقوة على اللقب.

وأسفرت الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي عن فوز البطائح على الغرافة القطري 78 - 67 وهو أول فوز للبطائح في المجموعة الحديدية الرابعة فيما خسر الشارقة مباراته الأخيرة أمام اليرموك الكويتي 90 - 85، وفاز الاتحاد على بليدة الجزائري 92 - 82، والفتح المغربي على الميناء اليمني 103 - 66، ووداد بوفاريك الجزائري على حضرموت 101 - 71 والزهراء التونسي على الوكرة القطري 81 - 51.

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