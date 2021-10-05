تعاون بين «هيئة الرياضة» و«قضاء أبوظبي»

المصدر: البيان

بحثت الهيئة العامة للرياضة ودائرة القضاء في أبوظبي إمكانية التعاون وتنسيق الجهود في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز أداء فرع أبوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) - مركز الاستماع؛ بما يليق بالمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

حضر الاجتماع سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وأحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، وعبد الله حسن محيوه المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي؛ وتضمن الاجتماع بحث إمكانية عقد الندوات وورش العمل للمحامين والمحكمين بهدف زيادة الوعي بالقوانين الرياضية المستحدثة، بهدف نشر ثقافة التحكيم بين جميع الفئات المعنية بعمل القطاعات الرياضية، بما يعزز ثقافة اللجوء إلى المراكز التحكيمية والسعي نحو إنهاء المنازعات وتسويتها ودياً.

وأوضح المرزوقي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الترويجية التي أطلقها أخيراً المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف التعريف بخدمات فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي - مركز الاستماع، والذي يعتبر أحد المراكز الثلاثة التابعة لـ (كاس) على مستوى العالم.

كما أكد المرزوقي جاهزية فرع أبوظبي للتحكيم الرياضي لبدء خطته الاستراتيجية الجديدة، وذلك من حيث وسائل الدعم والمساندة لعقد جلسات الاستماع، إضافة إلى توفر جميع الإمكانيات من كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، وقاعات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلى اعتماد الخطة بشكل كبير على شركاء دائرة القضاء من جهات حكومية وإعلامية، إضافة إلى الأندية والمراكز الرياضية.

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