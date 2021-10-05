«أبوظبي يو إف سي 267» تشهد نزال «البطل المؤقت»

المصدر: وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«يو إف سي» عن نزال مرتقب على لقب «البطل المؤقت» ضمن بطولة «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا»، بالتزامن مع انطلاق العد التنازلي للحدث الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري وينتظره جمهور رياضات الفنون القتالية المختلطة و«يو إف سي» في جميع أنحاء العالم.

ويواجه الأمريكي كوري ساندهاجن منافسه الروسي بيتر يان يوم السبت 30 أكتوبر في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في النزال الرئيسي الثاني، عقب انسحاب ألجامين ستيرلينغ، حامل اللقب الحالي في وزن بانتام، ويسبق هذا النزال المواجهة الرئيسية، التي يدافع خلالها البولندي يان بلاهوفيتش عن لقبه في فئة وزن خفيف الثقيل أمام جلوفر تيكسيرا.

ويعود ساندهاجن إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ تقديمه أداءً قوياً منحه الفوز على مارلون مورايس خلال شهر أكتوبر 2020 ضمن منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي» في العاصمة الإماراتية. ويؤكّد ساندهاجن حينها طموحاته في اقتناص حزام البطولة، مشيراً إلى أنه يتعين عليه الانتصار على اثنين من المنافسين فقط، ثم انتظار الفائز في نزال بيتر يان وألجامين ستيرلينغ.

ولفت ساندهاجن الأنظار خلال شهر فبراير 2021 عندما نفّذ إحدى أفضل الضربات القاضية في تاريخ «يو إف سي» ضد فرانكي إدغار خلال بطولة «يو إف سي لاس فيغاس».

وتشهد البطولة أيضاً نزالاً قوياً في وزن الخفيف بين دان هوكر، الذي تعززت ثقته بفوزه الحاسم الأخير في «يو إف سي 266 لاس فيغاس»، وإسلام ماخاتشيف، عقب انسحاب رافاييل دوس أنجوس من يو إف سي 267.

تذاكر إضافية

وبينما نفدت التذاكر الأولى للبطولة في غضون وقت قياسي لم يتجاوز أسبوعيّن، بادرت دائرة الثقافة السياحة - أبوظبي إلى طرح تذاكر إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على حضور بطولة «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا»، وإتاحة المجال أمام المزيد من محبي رياضات الفنون القتالية المختلطة للاستمتاع بالنزالات الحية المرتقبة في الاتحاد أرينا، مع الالتزام الكامل بمعايير وإجراءات حضور الفعاليات الحية المعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

وتُشكل نزالات «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» ختاماً مثيراً يُسدل الستار على «أسبوع أبوظبي للتحدي» الذي يتضمن باقة من الفعاليات والتجارب المثيرة خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر في مواقع مختلفة من العاصمة أبوظبي، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للجمهور وعروض اللياقة البدنية.

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