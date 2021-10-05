الشارقة لرياضة المرأة يستعد للموسم الجديد بـ 200 لاعبة

المصدر: إيهاب زهدي

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حفلها السنوي للاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بحضور 200 لاعبة، تحت شعار الروح الرياضية، وبهدف تشجيع اللاعبات وبث الروح الإيجابية بينهن، وأيضاً تتويجاً للموسم الرياضي الاستثنائي الماضي الحافل بالإنجازات، الذي حصدت فيه أندية المؤسسة، عدداً من الكؤوس والميداليات الملونة، وحققت أفضل النتائج في مجموعة من المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي.

حضر الحفل بالصالة الرياضية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، هند الحوسني القائمة بمهام مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة، وجميع لاعبات الأندية التابعة للمؤسسة، والطواقم الإدارية، والفنية للنادي، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت هند الحوسني، أن النادي يحرص على تعزيز الواقع الرياضي النسائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، من خلال مبادراتها واستراتيجياتها، إلى جانب زيادة الألعاب التي تطرحها، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في فتح المجال بشكل أكبر للمواهب والطاقات الرياضية النسائية لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات.

أضافت: نكرم بطلات سيكون لهن شأن عظيم في مستقبل الرياضة النسائية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات، ونؤكد على أننا لن ندخر أي جهد في سبيل الارتقاء بلاعباتنا اللواتي يحملن الأمل الرياضي الإماراتي.

وأشارت إلى أن الفرق الرياضية النسائية حققت الكثير من الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي، حيث بلغ مجموع الميداليات اللاتي حصلن عليها 47 ميدالية في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، منها 11 ذهبية، فيما بلغ عدد الفضية 17 ميدالية، والبرونزية إلى 19 ميدالية.

وذكرت الحوسني، أن الحفل السنوي الذي نظمته، يأتي بهدف تكريم صاحبات الإنجازات الرياضية، تماشياً مع نهج المؤسسة في تثمين وتقدير جهود لاعبات النادي المتميزات في مشاركاتهن بمختلف البطولات وجميع الألعاب، وأشارت إلى أن المؤسسة اتخذت كل استعداداتها لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على مكرمتها بتخصيص حفل سنوي لتكريم اللاعبات على إنجازاتهن كل عام.

وثمنت دعمها المستمر للرياضة النسائية، مؤكدة أن تشجيعها ودعمها المستمرين، دفعا برياضة المرأة إلى الارتقاء وترسيخ الحضور في المحافل الرياضية المحلية والدولية، كما شكرت فريق عمل المؤسسة، والعاملين والطاقم الإداري والفني للفرق الرياضية، الذين كان لهم دور كبير فيما تحقق من إنجازات، وشكرت أسر اللاعبات لتوفيرهم الدعم، وغرسهم حب الرياضة منذ الصغر في نفوسهن، وجددت العهد بتوفير كل ما من شأنه تطوير لاعبات المؤسسة في مختلف الألعاب لمواصلة التميز، وكشف مواهب نسائية جديدة، من خلال المشاركات المحلية والعربية والدولية.

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