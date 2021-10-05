الرجبي و«HSBC» يحتفلان بالشراكة العاشرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحتفل اتحاد الإمارات للرجبي وبنك HSBC هذا العام بشراكة غير عادية استمرت لعقد من الزمان، ركزت على نقل لعبة الرجبي إلى الجيل القادم من المواهب الإماراتية، من خلال إنشاء برنامج مسار اللاعب الإماراتي.

وشهد هذا البرنامج، المدعوم من HSBC منذ إنشائه، مشاركة 148.657 من طلبة المدارس في تعلم لعبة الرجبي منذ عام 2011، ويتمثل العامل الأساسي للشراكة في اهتمام الطرفين في بناء مستقبل مستدام، وإتاحة المجال لتعلم هذه الرياضية وممارستها، والسماح لمزيد من الشباب بتجربة الفوائد التي يمكن أن تجلبها هذه النوعية من الرياضات.

وقد أتاح برنامج مسار اللاعب فرصاً لعشرات الآلاف من الفتيات للتعرف على لعبة الرجبي وممارسة العديد منهن للمرة الأولى، إذ من بين 148 ألف شاب، هناك 47 ألفاً من الإناث، وهذا دليل حقيقي على الطبيعة الشاملة لكل من برامج الرجبي وبرامج شراكة HSBC.

كان البرنامج قد توقف قسرياً في نهاية 2019 بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، لكنه سيستأنف هذا العام، مع تأكيد بنك HSBC التزامه مع اتحاد الإمارات للرجبي بتجديد شراكتهما حتى عام 2024.

وقال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرجبي: «مجلس إدارتنا فخور للغاية بما حققه برنامج مسار لاعب الرجبي الإماراتي منذ إنشائه، ونحن ممتنون جداً لشريكنا HSBC، والتزام مسؤوليه بالدعم والمساهمة في تطوير اللاعبين الإماراتيين على مدار السنوات العشر الماضية.

أضاف بقوله: «خلال السنوات الأربع المقبلة ما زلنا نمتلك تطلعات كبيرة لمستقبل لاعبي دولتنا، بما يمكننا من تمثيل إماراتي كامل في مسابقات فئة السباعي للرجال والسيدات، كما نسعى نحو فريق إماراتي كامل للسيدات في فئة الخمسة عشر لاعبة».

من جانبه قال سيمون كولدر، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في بنك HSBC بالإمارات: «يأتي توسيع شراكتنا مع اتحاد الإمارات للرجبي في وقت مميز، حيث أن 2021 هو العام الذي يحتفل فيه HSBC بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانطلاق أعماله في الدولة، وفي هذا العام أيضاً تحتفل الدولة بيوبيلها الذهبي، ولطالما ألهمتنا دولة الإمارات أن الطموح لا حدود له، ومن ثم فإن الإنجازات التي حققها برنامج مسار اللاعب يتماشى بشكل واضح مع هذا النهج كونه يتبنى القيم المشتركة التي تعزز العمل الجماعي والاحترام والإدماج والإرادة للنجاح، جنباً إلى جنب مع ثقافة الصحة والعافية، ومع بدء عودة الأحداث الرياضية والفعاليات الحية في جميع أنحاء المنطقة، فإننا نتطلع إلى رؤية المزيد من اللاعبين الصغار يلعبون رياضة يمكن أن تقدم لهم الكثير من الفائدة».

وأكد أنه بصفته شريكاً رئيسياً مشاركاً لبرنامج مسار اللاعب الإماراتي، فإن HSBC لديه أيضاً ارتباط مع المنتخبات الوطنية الإماراتية، لربطه بمسار التنمية لكل من اللاعبين الذكور والإناث من الصغار والكبار في تمثيل المنتخب الوطني، وقد تم مكافأة هذه الجهود لتطوير اللعبة على النحو الواجب مع الاعتراف بلعبة الرجبي وإدراجها في مناهج مدارس وزارة التربية والتعليم منذ عام 2017.

يذكر أنه بالإضافة إلى شراكته مع اتحاد الإمارات للرجبي، كان بنك HSBC لأكثر من 10 سنوات شريكاً لسلسلة سباعيات الرجبي العالمية، وهي سلسلة سنوية من بطولات الرجبي الدولية التي تضم فرق السباعيات الوطنية.

ومن المنتظر أن تقام في ديسمبر المقبل، سلسلة سباعيات الرجبي بدبي للرجال والسيدات، ويشارك فيها أفضل لاعبي العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز