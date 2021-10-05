محمد بن زايد يتسلم من نهيان بن زايد القميص الرسمي للنسخة الثالثة "لماراثون أدنوك أبوظبي"

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي .. القميص الرسمي للنسخة الثالثة من" ماراثون أدنوك أبوظبي".

واطلع سموه على خطط التنمية الرياضية وأجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية والعالمية التي تقام في العاصمة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من بينها " ماراثون أدنوك أبوظبي " الذي يقام يوم 26 نوفمبر المقبل وفق أعلى التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين، إذ ستكون المشاركة في النسخة الثالثة للماراثون وفق طاقة استيعابية محددة بـ 10 آلاف مشارك.

حضر مراسم التسليم.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" العضو المنتدب للشركة.

و أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود الوطنية والدور المميز الذي يقوم به مجلس أبوظبي الرياضي في ظل إشرافه ودعمه للتفاعل الرياضي المجتمعي والعالمي في أبوظبي.

و قال سموه: " إن الفعاليات الرياضية تشجع فئات المجتمع على انتهاج النمط الرياضي الصحي والحفاظ على سعادة ورفاهية المجتمع، وتسهم في تكريس الوعي والثقافة بأهمية ودور الرياضة"، مؤكدا أهمية مشاركة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين في مختلف المبادرات الرياضية .. ودعا سموه أفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية واتخاذ الرياضة نمطا أساسيا في حياتهم.

كما حضر اللقاء سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس.

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