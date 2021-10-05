«الأولمبية» تزور اتحادي الغولف والكاراتيه

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف مدير المنتخبات الوطنية أمس بمقر الاتحاد بنادي خور دبي لليخوت والغولف، وفد اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وعضوية ناصر باداعام إداري بإدارة الشؤون الفنية والإدارية، ومحمد توفيق إدارة العلاقات العامة.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية تقوم بها اللجنة والمتعلقة بإجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية في الدولة، بهدف دراسة الوضع الفني المتعلق بعمل الاتحادات الرياضية، والاطلاع على استراتيجياتها الفنية وممارساتها، وأعداد اللاعبين المسجلين والأطقم الفنية، وأسماء الرياضيين القادرين على التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وما بعدها من الدورات الأولمبية.

وفي الإطار نفسه استقبل المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه الخبير محمد عباس عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه بحضور المدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري والحكم الدولي جابر الزعابي مدير المنتخبات الوطنية عضو اللجنة الفنية، بمقر الاتحاد بدبي فريق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية للتقييم الفني للاتحادات الرياضية.

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