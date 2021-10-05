«الشراعية 22 قدماً» تفتتح موسم «دبي البحري» الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ جميرا عصر الجمعة المقبلة تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021 - 2022 والتي سوف تبدأ بمنافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير للراغبين في المشاركة من الملاك والنواخذة، حيث تستمر عملية التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل الخاص بالمشاركة والذي أرسل إلى النواخذة والملاك .

ويجمع سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً كالمعتاد فئتين الأولى الناشئين من 8 - 16 سنة والثانية الشباب من 8 - 21 سنة، حيث ستتنافس جميع القوارب في سباق واحد وتحتسب نتائج كل فئة على حدا.

1999

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، منذ عام 1999 ترجمة لرؤى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي وجه بتأسيس هذه الفئة لتكون أكاديمية لتأهيل البحارة الصغار لخوض منافسات الفئات الكبيرة.

وتحفظ ذاكرة التاريخ أن السباق الأول لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً قد أقيم في الأول من شهر أكتوبر عام 1999 وشهد حينها مشاركة 16 قارباً، حيث نجح طاقم القارب «هياف» لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في نهايته بالفوز والتتويج بالمركز الأول.

وكان القارب «طوفان 21» تصدر الترتيب العام لفئة الناشئين في الموسم الماضي ، وحل القارب إقلاع 118 في صدارة ترتيب فئة الشباب.

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