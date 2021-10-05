دبي تستضيف تصفيات مونديال الرجبي 19 نوفمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعتمد الاتحاد الآسيوي للرجبي، برئاسة قيس الظالعي، بشكل نهائي، إقامة جولة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لسباعيات الرجبي، يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في دبي، وتقام المنافسات على ملعب «ذا سيفن» التابع لطيران الإمارات.

جاء القرار بعد اعتذار الصين عن عدم استضافة التصفيات بسبب جائحة «كورونا».

وتعد استضافة التصفيات في الإمارات هي الأولى، ويشارك فيها المنتخبات الـ8 الكبار في آسيا، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وسريلانكا والصين والفلبين والإمارات وهونغ كونغ وماليزيا، ويتأهل من التصفيات منتخبان من آسيا، للمشاركة في كأس العالم، التي تقام في جنوب أفريقيا.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تستضيف مثل هذه التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وكوادر إدارية قادرة على تنظيم متميز يليق باسم الدولة، كما تعد التصفيات فرصة ذهبية أمام منتخب الإمارات للتأهل إلى كأس العالم، أكبر مسابقة عالمية في مجال اللعبة، وقال: يجري حالياً إعداد المنتخب بشكل جيد لكي يقدم مستوى فنياً طيباً يؤهله للحدث، وسيقام معسكر إعداد محلي للمنتخب نهاية الشهر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز