نخبة من ألمع لاعبات الجولف بالعالم تشارك في "دبي مونلايت كلاسيك"

المصدر: وام

تشارك نخبة من ألمع نجمات رياضة الجولف النسائية في الدورة الـ 15 من بطولة دبي مونلايت كلاسيك أول بطولة جولف ليلية تقام في إطار الجولة الآوروبية للسيدات وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وذلك خلال الفترة من 27 - 29 أكتوبر القادم.

وتشهد البطولة مشاركة الشقيقتين والنجمتين التايلنديتين آريا وموريا جوتانوجارن ومواطنتهما أتايا ثيتيكول إضافة إلى كاتريونا ماثيو الفائزة بكأس سوليهام وأسطورة الجولف الشهيرة لورا ديفيز.

وتشغل آريا المصنفة سابقا في المرتبة الأولى عالميا وشقيقتها موريا حاليا المرتبتين 23 و34 عالميا وفق تصنيف رولكس العالمي لجولف السيدات.

وتتوجه اللاعبتان إلى ملعب فالدو في نادي الإمارات للجولف للمشاركة في البطولة بجانب ثيتيكول المصنفة 28 عالميا والفائزة ببطولتين ضمن الجولة الأوروبية للسيدات 2021 والبطلة الاسكتلندية ماثيو الفائزة بست بطولات للجولة الأوروبية وديفيز الفائزة بأربع بطولات عالمية كبرى.

وتتيح البطولة الفرصة لعشاق اللعبة لحضور فعاليات البطولة مجانا وبشكل مباشر على أرض الملعب وخارجه يومي الخميس والجمعة 28 و 29 أكتوبر..

إضافة إلى تنظيم أكاديمية بيتر كاون التابعة لنادي الإمارات للجولف دورات تعليمية للمبتدئين في الجولف.

وقال سايمون كوركيل المدير التنفيذي للبطولة تعد بطولة دبي مونلايت كلاسيك التي تستضيفها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكثر الفعاليات المرتقبة والشاملة على أجندة الفعاليات الاجتماعية والرياضية في دبي .

بدورها أعربت لورا ديفيز الفائزة سبع مرات ببطولة أوردر أوف ميريت وبطلة رابطة لاعبات الجولف المحترفات 20 مرة عن سعادتها بالعودة مجددا إلى دبي وتحديدا إلى ملعب فالدو الذي يمثل وجهة مفضلة لجميع لاعبات الجولف ..

لافتة إلى أن البطولة توفر مزيدا من الجاذبية بالنسبة لجمهور اللعبة الجديد خاصة أنها أول بطولة جولف ليلية تلعب في إطار الجولة الأوروبية للسيدات .

من جانبها قالت اللاعبة كاتريونا ماثيو، أول لاعبة أوروبية تنجح بإحراز كأس سوليهام مرتين متتاليتين بعد تحقيق انتصار مذهل بنتيجة 15-13 في نادي إينفيرنيس في أوهايو الشهر الماضي: "لطالما شكلت دبي وجهة مفضلة للاعبات الجولف، وداعما رئيسيا لبطولات الجولة الأوروبية للسيدات ولا شك أن البطولة وهذا الملعب المذهل سيسهمان مجددا في تعزيز الاهتمام باللعبة لدى الجمهور النسائي ".

جدير بالذكر أن البطولة انطلقت للمرة الأولى في عام 2006 وتشمل قائمة الفائزين السابقين فيها كلا من مينجي لي الفائزة بالبطولة عام 2020 وأنيكا سورينستام التي أحرزت البطولة مرتين وشانشان فينج الفائزة بالبطولة أربع مرات وتغير موعد انطلاق بطولة دبي مونلايت كلاسيك على أجندة فعاليات الجولف من شهر مايو إلى شهر نوفمبر بعد انطلاقها للمرة الأولى في ربيع عام 2019 كأول بطولة جولف احترافية ليلية في العالم.

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