أبوظبي تستضيف البطولة العربية الأولى للسباحة بمشاركة 18 دولة

المصدر: وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة عن تنظيم البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية للمسافات القصيرة /25 مترا/ التي ستقام في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 230 رياضيا من بينهم 159 سباحا إلى جانب 71 سباحة، يمثلون 18 دولة عربية هي الامارات، والأردن، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، والكويت، والمغرب، واليمن، وتونس، وجيبوتي، وسوريا، وعمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وموريتانيا، وتشهد فئات البطولة مراحل 14-15 سنة، 16-18، و19 فما فوق.

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات وبرنامج التتويج في إطار الحرص على وضع البروتوكول العام للمنافسات واستقبال الضيوف.

وتبدأ البطولة يوم 24 أكتوبر على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر، كما تم اعتماد مراسم توزيع الميداليات في البطولة العربية للمراحل العمرية حيث سيتم تكريم الفائزين بالميداليات الثلاث.

من جانبه رحب سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالوفود الرياضية المشاركة في البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية، مؤكدا أهمية الحدث ودوره في دعم تطوير المواهب العربية الواعدة وصقل مهاراتهم في التنافس المستمر من خلال هذه البطولات التي تسهم في تقديم فرص مثالية للاتحادات العربية وخططهم في تأهيل رياضييهم للاستحقاقات القارية والدولية، مبينا أن مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على تحقيق التنوع في استضافة واحتضان مجموعة من الفعاليات الرياضية المميزة ضمن أجندته ويسعى لدعم تطور مختلف الرياضات على مستوى الدولة ودعم المواهب الوطنية في السباحة.

وأشار إلى أن البطولة العربية للسباحة للمراحل العمرية تمثل محطة مهمة في البرنامج الرياضي الشامل نحو تنظيم مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يتضمن في أجندته مجموعة مميزة من الفعاليات وفي مقدمتها بطولة العالم للسباحة بالاتحاد أرينا في ديسمبر القادم.

وقال: "حريصون على دعم الرياضيين في المنطقة والاستفادة من أثر احتضان أبوظبي لبطولة العالم للسباحة، لدعم فرص تمكينهم من أجل بلوغ تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة،" مشيدا بجهود اتحاد الإمارات للسباحة وتعاونه المستمر مع المجلس في ترجمة العديد من الأهداف المشتركة.

بدوره أشاد سعادة سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة بالجهود الرائعة التي تبذلها اللجنة المنظمة متمثلة في مجلس أبوظبي الرياضي من أجل الخروج بالبطولة بأفضل صورة، متوجها بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي والدعم المستمر للتطور الرياضي، كما تقدم بالشكر للمجلس لدوره الكبير في دعم اتحاد السباحة من أجل التجهيز الأمثل للبطولة العربية وبطولة العالم للسباحة التي ستقام في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن ذلك ليس بغريب على مجلس أبوظبي الرياضي وما يقدمه من دعم للحركة الرياضية في الإمارات.

وأشار رئيس اتحاد السباحة إلى أن العمل مستمر ما بين مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد السباحة بما يضمن نجاح البطولتين، مشيراً إلى أن البطولة العربية ستكون "بروفة" نهائية قبل استضافة الحدث الأبرز وهو بطولة

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