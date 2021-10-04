"الإمارات للدراجات" يتعاقد مع الفرنسي أليكسي برونل

المصدر: وام

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن توقيع عقد لمدة عامين مع الدراج أليكسي برونل، والذي سينضم لصفوف الفريق حتى نهاية موسم 2023 .

وينحدر الدراج البالغ من العمر 22 عاماً من بلدة بولوني سور مير في الفرنسية، وأظهر قدرات مميزة خلال مشاركاته في سباقات الشباب وبطولات تحت 23 عاماً، حيث فاز بلقب البطولة الأوروبية، فضلا عن فوزه بلقب البطولة الفرنسية الوطنية للسباقات ضد الزمن مرات عدة.

وأحرز برونل في مسيرته الرياضية عدداً من الإنجازات البارزة، بما في ذلك فوزه في سباق جولة باريس عام 2019، كما تمكن من تحقيق فوزه الأول كدراج محترف في المرحلة الأولى من سباق إتوال دو بيسيج عام 2020.

وقال الفرنسي أليكسي برونل : " سعيد بانضمامي إلى صفوف فريق الإمارات، فهو يعدّ من بين أفضل فرق الدراجات في العالم، وسأكون فخوراً بمشاركتي في مشروعه الطموح " .

وأضاف " يمثل عقدي الجديد مع الفريق فرصة فريدة بالنسبة ليّ، ولحظة فارقة في مسيرتي الرياضية، وأنا عازم على تقديم أفضل أداء وبذل قصارى جهودي لتحقيق أفضل النتائج " .

من جانبه، قال يوكسان فرنانديز ماتين، مدير فريق الإمارات: "حظي أليكسي بمسيرة واعدة في رياضة الدراجات حتى الآن، ونأمل أن نشهد تقدمه معنا في الفريق خلال السنوات المقبلة على المستويين الرياضي والشخصي".

وأضاف " سيلعب أليكسي دوراً رئيسياً في فريق الإمارات للدراجات الهوائية، ولاسيما في السباقات الكلاسيكية والسباقات ضد الزمن، حيث سبق أن أبدى فيهما مهارات مميزة وقدرات واعدة

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