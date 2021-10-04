"العاصفة" و"الرئاسة" تعتليان صدارة اليذاع في "تمهيدي المرموم"

المصدر: وام

اختتمت اليوم تحديات الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم من خلال سباقات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على ميدان المرموم لمسافة 5 كيلومترات على مدار 14 شوطا جاءت قوية ومثيرة.

وسيطرت هجن العاصفة على الصدارة في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات حيث تمكنت /الشاهينية/ بقيادة المضمر المميز غياث الهلالي من إكمال رحلتها إلى خط النهاية مسجلة توقيتا وقدره 7:50:6 دقيقة.

وأعلن /شاهين/ الذي يقوده المضمر المستحيل أحمد مطر الخيلي عن إعتلاء هجن الرئاسة للصدارة من خلال الشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات وذلك في زمن بلغ 7:53:7 دقيقة.

أما الشوط الثالث والمخصص لليذاع البكار المهجنات فقد كان عاصفيا أعاد من خلاله غياث الهلالي الشعار ذو اللونين الأبيض والأسود إلى منصة الصدارة من خلال حصول /الشاهينية/ على المركز الأول بزمن وقدره 7:51:0 دقيقة.

وتألق شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات تحت القيادة التضميرية لمختار أحمد عن طريق /عيس/ في توقيت وقدره 7:46:8 دقيقة.

وسجلت هجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي تألقا كبيرا من خلال مشاركتها في تمهيدي المرموم صباح أمس " الأحد " من خلال سباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات والتي أقيمت على ميدان المرموم على مدار 14 شوطا.

ونجح الشعار ذو اللونين الأحمر والأسود والذي يقوده تضميريا على مهير بليشه في الحصول على صدارة الأشواط الرئيسية الأربعة حيث تمكنت /الظبي/ من الجلوس على قمة الشوط الأول للقايا البكار المحليات مسجلة توقيتا وقدره 6:06:18 دقيقة.

وحسم /منذر/ الصدارة في الشوط الثاني للقايا الجعدان المحليات ليهدي هجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ناموسا غاليا وذلك بحصوله على زمن بلغ 6:03:7 دقيقة.

وواصلت /أمجاد/ مشوار التميز للشعار المتألق ونجحت في الحصول على المركز الأول في الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات تحت قيادة علي مهير بليشه بزمن وقدره 6:10:9 دقيقة.

واختتم الرباعية /مشغل/ لهجن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والذي نجح في الحصول على الصدارة في معركة اللقايا الجعدان المهجنات بعد وصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:07:5 دقيقة.

ونجحت /أزمة/ بشعار محمد سهيل نخيرات العامري في حسم معركة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات من خلال حصولها على المركز الأول بعد أن قطعت رحلة السباق في توقيت زمني وقدره 6:06:1 دقيقة من خلال تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على مدار 16 شوطا صباح الجمعة الأول من أكتوبر ضمن تمهيدي المرموم.

وذهب الشوط الثاني إلى /اسطورة/ التي قدمها مطر راشد علي مفتاح الشامسي على قمة اللقايا البكار المهجنات بزمن بلغ 6:00:8 دقيقة.

وكشف سلطان محمد سلطان مطر الكتبي عن جاهزية شعار للاستحقاقات المنتظرة في الموسم من خلال فوز /مولع/ بصدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات في توقيت وقدره 6:08:2 دقيقة.

وكان الشوط الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات من نصيب /متعب/ ملك عمر سليمان سلامه الفايدي الجهني والذي وصل إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:06:9 دقيقة.

ووضعت /الشايبة/ شعار مالكها راشد طالب متعب شريم المري على القمة في أول تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على ميدان المرموم صباح السبت الماضي على مدار 18 شوطا لمسافة 5 كيلومترات ضمن تمهيدي المرموم وحسمت /الشايبة/ معركة اليذاع البكار المحليات في زمن وقدره 7:48:9 دقيقة.

وتألق شعار مبارك سهيل مبارك الكتبي في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات حيث قدم /معياه/ على الصدارة بزمن بلغ 7:46:4 دقيقة.

وأهدى /غازي/ مالكه علي الصغير حمد العويسي ناموس الشوط الثالث والذي خصص لليذاع الجعدان المحليات بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت وقدره 7:45:3 دقيقة.

وعاد شعار راشد طالب متعب شريم المري إلى منصة الصدارة مجددا من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات حيث قدم هذه المرة /شاهين/ الذي سجل زمنا بلغ 7:51:0 دقيقة.

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