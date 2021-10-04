«عربية السلة» تقترب من خط النهاية

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

اقتربت بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي يستضيفها الاتحاد السكندري بعد اتضاح معالم دور الثمانية بتأهل أندية الاتحاد السكندري حامل اللقب والفتح المغربي من المجموعة الأولى والزهراء التونسي والوكرة القطري من المجموعة الثانية والأهلي المصري ووداد بوفاريك الجزائري من المجموعة الثالثة والكويت الكويتي وبيروت اللبناني في المجموعة الرابعة وإن كانت صدارة هذه المجموعة لم تحسم بعد في انتظار اللقاء الذي يجمع بين الفريقين المتأهلين «الكويت وبيروت» في ختام الدور التمهيدي والذي ستحدد نتيجته الفريق الذي سيواجه الأهلي في ربع النهائي بينما يواجه الفائز بوفاريك الجزائري وصيف المجموعة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الجولة الأخيرة أسفرت عن فوز الفتح السعودي على شعب حضرموت 94 - 80، وبيروت على المنامة البحريني 99 - 88 والكويت على الغرافة القطري 90 - 69 والشارقة على اليوناني السوداني 95 - 46 وتألق لاعب الشارقة عمر خالد العامري بتسجيله 25 نقطة، والأهلي المصري على بوفاريك الجزائري 68 - 49 والزهراء التونسي على اليرموك الكويتي 95 - 65.

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