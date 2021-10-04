«غنتوت» يحدد بطل موسم البوانيش الشراعية السبت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية الذي ينظمه النادي يوم السبت المقبل بكورنيش العاصمة أبوظبي، ضمن موسم السباقات البحرية 2021 الذي ينظمه النادي ويشهد العديد من الفعاليات والسباقات.

وسيتحدد بناء على نتيجة السباق بطل الموسم الحالي في فئة البوانيش الشراعية، إذ سيكون سباق غنتوت الرابع والأخير ضمن هذه الفئة في الموسم الحالي.

ويتنافس على اللقب كل من «عاصفة الحزم» لعبد الله مروان المرزوقي والذي يتصدر الترتيب العام للموسم برصيد 85 نقطة، ويحتل المركز الثاني في الترتيب «النهام» لأحمد مانع الشامسي برصيد 81 نقطة، وفي المركز الثالث «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان برصيد 78 نقطة، أما المركز الرابع فيحتله «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي بـ75 نقطة.

وأعلن النادي عن شروط المشاركة في السباق حيث يغلق باب التسجيل غداً، إضافة إلى شروط الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي حفاظاً على سلامة المشاركين.

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