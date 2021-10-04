نجاح لافت لبطولة «الإمارات للمواي تاي»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

شهدت قاعة «دووم» بأكاديمية نادي الوصل في دبي ختاماً مثيراً لبطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 29 نادياً على مستوى الدولة، والتي اتسمت بالقوة والندية على مدى يومين.

وأسفرت نتائج المنافسات التي أقيمت على مستوى الجنسين عن فوز علي عماوي بذهبية وزن تحت 40 كجم لفئة تحت 13 سنة، وزايد هربوك بذهبية وزن تحت 44 كجم، وبشار صوالحة لوزن تحت 48 كجم، وبلال رشاد لوزن تحت 52 كجم، وفي وزن تحت 56 كجم فاز بالميدالية الذهبية جاسر الصوالحة.

أما فئة الشابات لوزن تحت 44 كجم فقد فازت بالمركز الأول هانيا أحمد، وفي فئة الناشئين تحت 15 سنة فاز بالمركز الأول لوزن تحت 48 كجم اللاعب عبد الله الشحي، وفي وزن تحت 52 كجم فاز رشاب رافيش، وفي وزن تحت 67 كجم تود بالذهب أسعد طوقان، وفي وزن تحت 63 فاز جاجار ميرزا، وفي وزن تحت 57 توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية علي زيد. وعلى مستوى البنات لوزن 48 كجم فازت اللاعبة كيزيا آن بالذهبية.

تتويج

وفي ختام منافسات البطولة قام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة ويرافقه فهد العبدولي مدير الأنشطة بالاتحاد بتتويج الفائزين الأوائل.

وهنأ المهيري الفائزين ونقل لهم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي «للمواي تاي» نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مشيداً بالمستويات المتقدمة التي أفرزتها البطولة، آملاً في أن تكون فرصة لإفراز المواهب الواعدة لدعم المنتخبات الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز