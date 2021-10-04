«دبي لبناء الأجسام» و«النشاط البدني» 28 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود من جديد «معرض دبي لبناء الأجسام» في نسخته الخامسة إلى جانب «معرض دبي للنشاط والحيوية»، وهما المعرضان الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط اللذان يقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع، ويستمران على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2021.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، من 25 دولة من مختلف دول العالم، ويشارك في المعرض أكثر من 600 رياضي من مختلف دول العالم ومن بينهم مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

أبطال

ويتقدم المشاركين بطل العالم روني كولمان الفائز بلقب «مستر أولمبيا» ثماني مرات ولديه 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، والمصري بيغ رامي حامل لقب بطل العالم مستر أولمبيا لعام 2020، والبريطاني سيمون باندا أحد أبرز 10 مؤثرين في مجال اللياقة البدنية على مستوى العالم حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، وجون لا روزا لاعب كمال الأجسام المحترف وصاحب المركز الأول في بناء الأجسام ببطولة تورونتو برو للرجال، وكيفن ليفرون وصيف بطل العالم في مستر أولمبيا، ولاري ويلز صاحب الرقم القياسي العالمي لرفع الأثقال، ولاين نورتون، وهولي باكستر وغيرهم الكثير من الأبطال في اللياقة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال.

مجموعة استثنائية

ويحتضن المعرضان مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة البدنية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية.

كما سيشهد المعرضان مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية .

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