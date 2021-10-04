نجاح كبير لثالث سباقات موسم الدراجات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

استضافت أبوظبي أول من أمس ثالث سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الذي نظم بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات لمسافة 80 كم وبمشاركة قياسية وصلت إلى 192 دراجاً في 9 فئات.

وفي ختام السباق الذي شهد قمة الإثارة والندية بين كل المشاركين قام منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات بحضور خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد ومحمد سند القبيسي النائب الثاني، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات بتكريم الثلاثة الأوائل الفائزين في كل فئة من فئات السباق، حيث فاز في فئة «الرجال أندية كبار» دراج شباب الأهلي المقيم جريجا بول بالمركز الأول، وفي فئة الأندية تحت 23 سنة حل حمد عبدالله المهيري في المركز الأول من نادي النصر، وفي الترتيب العام فرق هواة حل سعيد بلواش في المركز الأول من فريق ياسي.

وأشاد منصور بوعصيبة بتعاون نادي أبوظبي للدراجات مع مجلس إدارة اتحاد الدراجات في تنظيم السباق الذي خرج بصورة مميزة تليق باسم ومكانة الاتحاد وبجهود القائمين عليه، كما أثنى على مستوى السباق وحجم حماس وتميز جميع الدراجين الذين شاركوا في السباق.

وشكر جهود مجلس أبوظبي الرياضي في نجاح الحدث، وأثنى على الدور الذي قامت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي ساهمت في تأمين خط سير السباق وحماية جميع الدراجين.

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