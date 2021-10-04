البلوشي يقترب من لقب العالم للدراجات النارية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق الدراج محمد البلوشي إنجازاً جديداً للإمارات في مسيرته مع رياضة الدراجات النارية بفوزه بلقب رالي قطر، إحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية ليقترب من الظفر بلقب بطولة العالم في الجولة المقبلة التي تقام في البرتغال.

وجاء فوز البلوشي في فئة الدراجات النارية، في ختام منافسات «باها قطر الدولي»، الجولة الخامسة من كأس العالم «فيم» للدراجات النارية، والتي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على مدار ثلاثة أيام وسط مشاركة 40 متسابقاً يمثلون 15 دولة، وقدم الدراج أداءً قوياً في خلال الكيلومترات الـ 249.68 الأخيرة من اليوم الأخير للمنافسات التي انطلقت من منطقة الخرسعة، حيث تضمن القسم الأخير من المرحلة مروراً مخادعاً على كثبان رملية جنوب الدوحة، وانتزع البلوشي على متن دراجة «كيه تي أم 450 آر آر» الفوز بعدما تصدر الترتيب العام برصيد 9.25.12 ساعات وبفارق 10.57 دقائق عن البريطاني الشاب روبرت والاس صاحب المركز الثاني، فيما جاء البريطاني أندرو نيولاند في المركز الثالث بزمن قدره 10.00.49 ساعات.

منافسة صعبة

وأعرب محمد البلوشي عن سعادته بتحقيق لقب باها قطر، لافتاً إلى أن المنافسات كانت صعبة، ولكنه في النهاية تمكن من إحراز المركز الأول، ما سمح له تعزيز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم، وأوضح أنه سيذهب لخوض الجولة الأخيرة من بطولة العالم في البرتغال بأريحية نوعية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يحسم اللقب بعد خصوصاً أن الجولة الختامية تمنح المشاركين نقاطاً مضاعفة، لافتاً إلى أنه بدأ المنافسات هذا العام باحتلال المركز الثالث في دبي، والفوز في الأردن وثم في قطر.

ووصف البلوشي السباق بالصعب على مستوى الملاحة، مشيراً إلى انه اعتمد في هذه الجولة استراتيجية تعزيز الصدارة، وركز في خطته على تقليل الأخطاء في الملاحة والوصول بالدراجة للمركز الأول، مبيناً أن التضاريس كانت صعبة والطقس حار.

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