يد الوصل تعبر «الحصن» وتعادل الجزيرة والنصر

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

فاز الوصل على دبا الحصن 28 - 22 في دوري اليد، محققاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتقدم الفريق بالشوط الأول 15 - 9، وكان شباب الأهلي «الثالث»، تغلب على العين 28 - 26، فيما تعادل الجزيرة والنصر 20 - 20، ودانت الأفضلية بالشوط الأول لأصحاب الأرض، بنتيجة 11 - 8، وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، وتبادل الفريقان التقدم، وبفارق لم يتجاوز 3 أهداف، ومع صافرة النهاية، احتسب الحكمان إسماعيل سالم وعلي جعفر، ركلة جزاء للجزيرة، أدرك منها التعادل.

ويتصدر الشارقة قائمة الترتيب برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة»، فيما بلغ رصيد العين 6 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الجزيرة الخامس، وجاء النصر سادساً، واحتل فريق مليحة المركز السابع، برصيد 5 نقاط، يليه دبا الحصن بالمركز الثامن الأخير، وتجمد رصيده عند 3 نقاط.

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