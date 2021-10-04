«الإمارات الوطنية للجوجيتسو» تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استكمال التجهيزات لتنظيم بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين (8 و9 أكتوبر الجاري) في جوجيتسو أرينا بأبوظبي. وتحظى البطولة بأهمية خاصة كونها تختتم موسم البطولات المحلية وتحدد أصحاب المراكز الأولى ضمن التصنيف العام للاعبين والأندية على حد سواء.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة من فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً وتقام بنظام الحزام المفتوح على أن تخصص منافسات اليوم الأول للسيدات، ومنافسات اليوم الثاني للرجال.

وتعتبر بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو أحدث إضافات الاتحاد إلى أجندة الموسم الرياضي المحلي 2021 لتنضم إلى بطولتي دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو ودوري «أم الإمارات» للجوجيتسو اللذين اختتما أخيراً، وستشكل فرصة مهمة للاعبين والأندية لرفع نقاط التصنيف وتحديد الفائزين في نهاية الموسم.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة تعكس رؤية الاتحاد في إثراء أجندة البطولات المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركين وإفساح المجال أمام اللاعبين والأندية للحصول على نقاط تصنيفية جديدة، تضاف إلى رصيدهم النهائي مع ختام الموسم.

أهمية

وأضاف المنهالي أن أهمية بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو تكمن في تحديدها لهوية أبطال الموسم المحلي على صعيد اللاعبين والأندية، ومنحها نقاطاً تصنيفية مضاعفة بالمقارنة مع بطولتي أم الإمارات ونائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وللتوضيح فإنه في حال تعادل اللاعبين أو الأندية في النقاط التصنيفية ضمن بطولتي دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو ودوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، فإنه سيتم الاحتكام إلى النقاط المسجلة في بطولة الإمارات الوطنية التي ستمنح الأفضلية للمتفوقين في منافساتها والفوز بلقب بطل الموسم.

وتابع: إن البطولة تمثل فرصة مميزة لإعداد اللاعبين واللاعبات وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة لأبرز حدثين عالميين خلال الموسم الحالي وهما بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وتقامان في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282.000 درهم.

منصة مثالية

وبخصوص المشاركة في البطولة وما تمثله من قيمة مضافة إلى مسيرة اللاعبين واللاعبات، قالت النجمة بلقيس عبدالله من أكاديمية بالمز 777 إن الموسم الرياضي كان ناجحاً بكل المقاييس ونتطلع إلى ختام يليق بالجهود التي بذلها اللاعبون طوال الموسم، وتعتبر البطولة منصة مثالية لمواصلة التألق.

وأضافت أن هدفها من المشاركة هو الصعود إلى منصة التتويج.

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