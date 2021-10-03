اتحاد الجودو يعتمد لائحة «كأس الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي اللوائح الفنية والتنظيمية لبطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين، التي ينظمها الاتحاد بصالة نادي خورفكان الرياضي يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الحالي، ويدشن بها الاتحاد موسمه الرياضي لعام 2021 - 2022 والذي ينتهي في مايو من العام المقبل 2022.

وتمنى الدرعي التوفيق لكل الأندية المشاركة بما يسهم في ارتفاع المستوى الفني ويعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة خصوصاً الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل المستقبل وتضمن تواصل الأجيال.

وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر الأصلي عند إجراء عملية الميزان للمشاركين قبل بدء منافسات البطولة، ويمكن للنادي المشاركة بعدد 5 لاعبين في كل وزن على أن يكون التوزيع حسب لائحة البطولة التي حددت إمكانية المشاركة بـ 5 لاعبين مواطنين في الوزن الواحد، دون إضافة جنسيات أخرى أو بأي عدد في حالة إلغاء مشاركة إحدى الجنسيات، والمشاركة بلاعب واحد مقيم لأكثر من سنة، أو لاعب واحد من مواليد الدولة مع إبراز شهادة الميلاد، أو مشاركة لاعب واحد من دولة جزر القمر أو أبناء المواطنات.

جدول زمني

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد الجدول الزمني للبطولة الأولى والذي يبدأ يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري بالتسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى مساء يوم 19 أكتوبر ، ويكون الميزان التجريبي في السابعة من مساء يوم 21 أكتوبر ويعقبه الميزان الرسمي، ويعقد الاجتماع الفني عند الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه، وتبدأ المنافسات صباح الجمعة 22 أكتوبر.

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