فوز الشارقة وشباب الأهلي في دوري اليد
انفرد فريق اليد بنادي الشارقة بصدارة الدوري العام لرجال اليد في انطلاق الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي، وجاء على حساب جاره مليحة 34 - 24، وتقدم الشارقة في الشوط الأول 13 - 11، ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط «العلامة الكاملة»، في رحلته الدفاع عن اللقب.
وعاد شباب الأهلي من دار الزين بفوزه الثاني بالبطولة متغلباً على العين 28 - 26، في لقاء ماراثوني، وأنهى «فرسان دبي» الشوط الأول لصالحه 14 - 11، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط وتوقف رصيد العين عند النقطة الخامسة.