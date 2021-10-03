فوز الشارقة وشباب الأهلي في دوري اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

انفرد فريق اليد بنادي الشارقة بصدارة الدوري العام لرجال اليد في انطلاق الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي، وجاء على حساب جاره مليحة 34 - 24، وتقدم الشارقة في الشوط الأول 13 - 11، ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط «العلامة الكاملة»، في رحلته الدفاع عن اللقب.

وعاد شباب الأهلي من دار الزين بفوزه الثاني بالبطولة متغلباً على العين 28 - 26، في لقاء ماراثوني، وأنهى «فرسان دبي» الشوط الأول لصالحه 14 - 11، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط وتوقف رصيد العين عند النقطة الخامسة.

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