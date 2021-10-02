«براق» بطل سباق النوف لـ «الشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أحرز المحمل «براق» المملوك لأحمد محمد راشد الرميثي لقب سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بمشاركة 100 محمل شراعي، وبلغ إجمالي جوائزه 3 ملايين درهم.

واحتل المركز الثاني في السباق «مفارج» لمبارك محمد العامري، وثالثاً «السرب» للحر راشد خادم المهيري.

وحصل بطل السباق على 210 آلاف درهم، أما جائزة المركز الثاني فبلغت 170 ألف درهم، و150 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

تتويج

وتوج ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الفائزين في السباق بحضور سعيد المهيري مسؤول عام المرسى، وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات التراثية.

وأكد ماجد عتيق المهيري أن مشاركة أكثر من 100 محمل في السباق دليل على الرغبة في التواجد في الحدث والاهتمام بالرياضات البحرية التراثية من جانب الشباب، مشيراً إلى أن السباق جاء تنافسياً وشهد رغبة كبيرة لتحقيق المراكز الأولى.

ووجه المهيري الشكر إلى المشاركين في السباق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والشروط التي أعلن عنها النادي، مشدداً على أن جميع السباقات التي ينظمها النادي تشهد تعاوناً من جانب جميع المشاركين والمنظمين لإنجاح السباقات كافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز